Советуют вернуться в Италию. Де Дзерби может покинуть Украину из-за угрозы войны

Министерство иностранных дел Италии посоветовало своим гражданам покинуть территорию Украины из-за возможного вторжения российской армии, сообщает Tuttomercatoweb.

Одним из наиболее известных итальянцев в украинском футболе является главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби. В настоящее время он и его восемь ассистентов находится с "горняками" на сборе в Турции, но их уже предупредили о потенциально небезопасном дальнейшем пребывании в Украине.

Ожидается, что в Украину "Шахтер" планирует вернуться 20 февраля, так как 26-го должен сыграть первый официальный поединок в текущем году - против "Металлиста 1925" в рамках 19-го тура УПЛ.