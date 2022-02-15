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Советуют вернуться в Италию. Де Дзерби может покинуть Украину из-за угрозы войны
Специалиста уже предупредили о потенциально небезопасном дальнейшем пребывании в стране
Фото: ФК Шахтер Донецк
Министерство иностранных дел Италии посоветовало своим гражданам покинуть территорию Украины из-за возможного вторжения российской армии, сообщает Tuttomercatoweb.
Одним из наиболее известных итальянцев в украинском футболе является главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби. В настоящее время он и его восемь ассистентов находится с "горняками" на сборе в Турции, но их уже предупредили о потенциально небезопасном дальнейшем пребывании в Украине.
Ожидается, что в Украину "Шахтер" планирует вернуться 20 февраля, так как 26-го должен сыграть первый официальный поединок в текущем году - против "Металлиста 1925" в рамках 19-го тура УПЛ.
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