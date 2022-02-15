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Советуют вернуться в Италию. Де Дзерби может покинуть Украину из-за угрозы войны

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалиста уже предупредили о потенциально небезопасном дальнейшем пребывании в стране

Советуют вернуться в Италию. Де Дзерби может покинуть Украину из-за угрозы войны

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Министерство иностранных дел Италии посоветовало своим гражданам покинуть территорию Украины из-за возможного вторжения российской армии, сообщает Tuttomercatoweb.

Одним из наиболее известных итальянцев в украинском футболе является главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби. В настоящее время он и его восемь ассистентов находится с "горняками" на сборе в Турции, но их уже предупредили о потенциально небезопасном дальнейшем пребывании в Украине.

Ожидается, что в Украину "Шахтер" планирует вернуться 20 февраля, так как 26-го должен сыграть первый официальный поединок в текущем году - против "Металлиста 1925" в рамках 19-го тура УПЛ.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Tuttomercatoweb

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Комментарии (7)
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zlоyded (Киев)
15.02.2022 в 09:36
Хай переходить в Динамо, партія регіонів своїх не кидає!
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0
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
15.02.2022 в 08:37
Це перевірка - боягуз чи ні.
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+1
-1
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Extrim4ik (Extreme)
15.02.2022 в 08:35
Заколебали со своими войнами... Если все иностранные тренеры, игроки по уходят, это уже будет колхоз, а не чемпионат Украины. Про еврокубки я вообще молчу...
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0
-2
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Extrim4ik (Extreme)
15.02.2022 в 08:44
Хотя и не факт, что и прям все украинцы (не только футболисты) будут продолжать находиться на территории этой страны, если начнётся дурдом...
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.02.2022 в 09:08
Пенеха, тваринка козломорда
0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.02.2022 в 08:21
Давно пора, дрищ- макаронник
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+1
-4
aleks68
15.02.2022 в 09:44
чмо дырявое. дрыщ это продажный цыган,который сбежит в первых рядах.у .....румына фуфло не железное.с кем останется дЫнамо?с ......"сердцами".суркисы остались чтобы встретить лапотных хозяев?
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