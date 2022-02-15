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Турецкий гранд рассматривает возможность приглашения Луческу

Премьер-лига
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Боссы клуба ищут нового наставника на следующий сезон

Турецкий гранд рассматривает возможность приглашения Луческу

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Руководство "Фенербахче" находится в поисках нового наставника для команды на следующий сезон, сообщает Yeni Asir.

На данный момент команду возглавляет 60-летний Исмаил Картал, однако его соглашение рассчитано до конца сезона и изначально он рассматривался руководством клуба как временный тренер.

По данным турецкого издания, один из советников президента "Фенербахче" Али Коча предложил боссу рассмотреть кандидатуру наставника киевского "Динамо" Мирчи Луческу. Сообщается, что стамбульский клуб может сделать предложение 76-летнему румыну, если в ближайшее время не достигнет взаимопонимания с кем-то из приоритетных кандидатов, среди которых - Йоахим Лев, Жорже Жезус и Кука.

Напомним, что в Турции Луческу работал с двумя командами - "Галатасараем" и "Бешикташем". Оба клуба он сделал чемпионами.

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В статье: Мирча Луческу Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
Yeni Asir

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Комментарии (1)
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GELO88 (киев)
15.02.2022 в 11:24
Турки оценивают Луча как тренера дворовых команд он у них не в приоритете, как низко мы пали.
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