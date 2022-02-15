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Динамо – Кайрат. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Динамо - Кайрат: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.02.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
fcdynamo.kiev.ua
Это такая стратегия – проводить на сборах как можно больше товарищеских матчей. За это команду Мирчи Луческу не следует ни хвалить, ни ругать, но нужно внимательно присматриваться к каждому нюансу. В спаррингах формируются те наработки, которые "Динамо" будет использовать в возобновляющемся уже через две недели чемпионате. Очередной площадкой для экспериментов будет поединок против "Кайрата" – соперника, который заслуживает уважения.
Товарищеский матч. 15.02.2022
Турция. Анталия. "Mardan Stadium"
"Динамо" (Украина) 16:00 "Кайрат" (Казахстан)
Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – "Динамо Киев TV", Youtube
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