Динамо – Кайрат. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Это такая стратегия – проводить на сборах как можно больше товарищеских матчей. За это команду Мирчи Луческу не следует ни хвалить, ни ругать, но нужно внимательно присматриваться к каждому нюансу. В спаррингах формируются те наработки, которые "Динамо" будет использовать в возобновляющемся уже через две недели чемпионате. Очередной площадкой для экспериментов будет поединок против "Кайрата" – соперника, который заслуживает уважения.

Товарищеский матч. 15.02.2022

Турция. Анталия. "Mardan Stadium"

"Динамо" (Украина) 16:00 "Кайрат" (Казахстан)

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