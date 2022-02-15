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Гусев: В наше время такого не было, чтобы после прилета - сразу матч
"Динамо" продолжает подготовку к весенней части сезона
Фото: ФК Динамо Киев
Ассистент главного тренера "Динамо" Олег Гусев рассказал о подготовке команды ко второй части сезона украинской Премьер-лиги.
– Вы отдали второе место "Шахтеру" перед паузой в чемпионате. Это цепляет Луческу?
– Конечно, после того, как стали чемпионами – второе место для нас не то, на что надеялись. Но еще борьба впереди. Настраиваемся, ребята работают с энергией, хотят зарядиться. Подготовиться, чтобы все-таки весной исправить ситуацию.
На второй сбор команда тоже прилетела – и сразу матч. Тогда победили "Лудогорец", сейчас – "Инджию" тоже. Думаю, для них лучше играть, чем тренироваться. Они с удовольствием выполнили, что от них требовали. Заслуженно победили.
– У вас было в карьере футболиста, что тоже после прилета сразу матч?
– Нет, в наше время такого не было. Но все бывает в первый раз.
– Первые два сбора были на физику, а сейчас акцент на тактику?
– Да нет. Мы тактически с первого дня работали. Да, первые дни были физическими, потом – с мячом через матчи. В Испании было меньше матчей, но все равно были технические и тактические направления. Просто увеличивается игровое время на поле. Раньше по тайму играли, сейчас по 60 минут.
– Будет больше наигрываться основной состав?
– Пока нет. Пока все равно сочетания разные используем. Это уже ближе к началу чемпионата, – сказал Гусев.
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