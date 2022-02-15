Герой футбольного дня. Манор Соломон

Таковы теперь реалии. Ранее Манора Соломона можно было хвалить за голы в ворота "Аталанты", "Манчестер Сити" и "Реала", а ныне знаменательным событием является его возвращение в основную группу на тренировках. Парня замучили травмы, но надежда на то, что все плохое осталось позади, сохраняется.

То, что Манор Соломон умеет играть в футбол и может быть полезным для команды, не вызывает сомнений. Однако ему нужно набрать форму. В первой части текущего сезона физические кондиции израильтянина были не на максимальной отметке, однако это не помешало Манору провести один из самых продуктивных отрезков в своей карьере. В среднем по 1,85 удара за матч, в среднем по 0,73 попадания в створ за матч – это лучшие показатели в профессиональном резюме израильтянина. Второй лучший показатель в карьере по усредненному количеству ключевых передач за матч – по 0,91. В первой части этого сезона он провел четыре поединка (три – за "Шахтер", один – за сборную Израиля), в которых демонстрировал стопроцентную реализацию голевых моментов. То есть забивал один мяч из единственного возможного шанса.

Удары по воротам и голы Манора Соломона в этом сезоне (с учетом летних товарищеских матчей). Результативность четко соответствует показателю "ожидаемых голов" / скриншот - InStat

Такая статистика позволяет Соломону и его агентам с оптимизмом смотреть в будущее и не принимать предложение "Шахтера" о новом контракте. Цель футболиста – чемпионат Англии или Испании, поэтому он даже не пытается скрыть свое отношение к УПЛ как к транзитному пункту. Здоровые профессиональные амбиции еще никогда никому не помешали, но важно не терять под ногами твердыню. Соломон связан с "Шахтером" контрактом еще на полтора года (до конца 2023-го) и в течение этого времени нужно как минимум не ухудшить личную статистику. Удастся ли это сделать, если даже место в основном составе не гарантировано? Посттравматический синдром, повышение конкуренции (приход Нереса, резкий прогресс Мудрика), склонность главного тренера к кадровой ротации и экспериментам – это не на руку Соломону.

Он должен работать на максимуме возможностей. Независимо от статуса матча и уровня соперника. К примеру, в сегодняшнем спарринге против "Мариуполя". Почему бы и нет? Это одна из немногих возможностей израильтянина заработать дивиденды на сборах и очертить свои претензии на место в основе в стартовых поединках второй части сезона. Даже если Де Дзерби выделит ему всего пару минут…