"Сохраняем спокойствие". Палкин сообщил, когда Шахтер вернется в Киев

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, когда команда вернется из Турции в Украину.

– Сергей Анатольевич, в связи с участившейся информацией о возможном военном вторжении со стороны России наиболее актуальный, наверное, вопрос: как обстановка в команде, какие планы на ближайшие дни?

– Обстановка в целом нормальная, новости читаем, но сохраняем спокойствие. Ситуацию мониторим и на данный момент не видим каких-либо поводов для повышенного беспокойства. Команда тренируется и входит в завершающую стадию сборов. Предстоит еще три товарищеских матча, и затем возвращаемся в Киев и продолжим подготовку к первому поединку с "Металлистом 1925" в Святошино.

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– Когда возвращаетесь?

– Я буду в Киеве уже в пятницу, 18-го, а команда и тренерский штаб днем позднее – 19 февраля.

– Президент также планирует быть в Украине в ближайшие дни?

– Насколько мне известно, Ринат Леонидович будет еще раньше – 16 февраля у него запланирована рабочая поездка в Мариуполь. Поэтому хочу всех, кто беспокоится, успокоить. Все наши внутренние клубные службы работают в обычном режиме. Мы возвращаемся и готовимся к продолжению чемпионата, - сказал Палкин.