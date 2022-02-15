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Ворскла - Насаф: смотреть онлайн, видеотрансляция
Неожиданный спарринг команды Максимова
фото - ФК Ворскла (Полтава)
Контрольный матч, 15.02.2022
"Ворскла" 15:00 "Насаф"
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