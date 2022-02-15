Премьер-лига
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Шахтер - Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Вторая встреча команд за эту зиму
Фото: ФК Шахтер
Контрольный матч, 15.02.2022
"Шахтер" 16:00 "Мариуполь"
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