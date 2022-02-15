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Минай объявил о подписании контрактов с двумя защитниками
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Фото: ФК Минай
"Минай" объявил о подписании сразу двух защитником. Ими стали Александр Аксенов и Евгений Ефремов. Срок соглашений не сообщаются.
28-летний Аксенов - центральный защитник, является воспитанником "Металлурга". На профессиональном уровне играл за "Краматорск", симферопольскую "Таврию", "Мариуполь", "Арсенал-Киевщину", "Горняк-Спорт", "Николаев". Последний сезон провел в "Ужгороде", за который сыграл 12 матчей. В 2017 году он был вызван в молодежную сборную Украины.
28-летний Ефремов - фланговый защитник и является воспитанником донецкого "Шахтера". На профессиональном уровне поиграл за "Мариуполь", "Оболонь" и "Колос". Последним его клубом была "Судува", в составе которой забил 3 гола в 33 матчах чемпионата Литвы. С 2009 по 2010 год привлекался к матчам юношеских сборных Украины U-16 и U-17.
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