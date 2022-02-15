Море волнуется три..., или Другая река Романа Григорчука

Говорят, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. И я уже не раз слышал эту сентенцию применительно к возвращению Григорчука в "Черноморец" семь лет спустя. Действительно, от той его команды в Одессе не осталось ничего от слова совсем. Даже с учетом вернувшихся сегодня Паста и Бобко. Это нужно понимать отчетливо всем.

То есть, Роман Иосифович, что называется, начинает сначала. И в этом смысле, думается, именно для его "Черноморца" дебютный турнир в межсезонье в Турции был особенно уместен, актуален и необходим. Как любят говорить тренеры, он дал много информации. Обнажил уязвимые места и наглядно продемонстрировал, над чем нужно работать.

Естественно, результаты матчей должны волновать взрослых болельщиков команды в последнюю очередь. Еще менее важным был разве что исход серии пенальти – фишки, придуманной для пущего интереса к турниру. Хотя и понятно, что психологический фактор никто не отменял, победа поднимает настроение, и так далее, и тому подобное…

Наверное, только ленивый не макнул одесситов за три подряд победы, упущенные на последних минутах. Добавлю: с "Вересом" мы еще и первый гол пропустили аккурат в раздевалку. И только слепой не увидел, что почти все мы получали после стандартов. Это не звоночки ребята, это уже вовсю бьет набат. А до старта остались две недели.

Нашумевший сериал "Игра в кальмара" воскресил в памяти давно забытую детскую игру "Тише едешь – дальше будешь". А глядя на "Черноморец" в этом турнире, мне поневоле вспомнилась еще одна забава из той же счастливой беззаботной поры. "Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три – морская фигура на месте замри!"

Во всех трех, и даже более, случаях наши "черноморские" фигуры словно бы замирали в нелепых позах в обороне в самый ответственный момент. Заставляя все больше и больше волноваться море своих болельщиков (пусть и изрядно обмелевшее в эти семь тощих лет). Очень хотелось бы разделить слепую уверенность в том, что ГРИ знает, что с этим делать.

А в общем и целом, наблюдая матчи в трансляции, мы наслушались вдоволь всяческих комплиментов по поводу игры команды. Но нужно отдавать себе отчет в том, что межсезонка и официальные игры – это две большие разницы. Как давно уже говорят не только в Одессе. Не претендуя при этом на кристальную чистоту речи.

Лично меня больше всего настораживает то, что наша оборона заточена на игру вперед. А когда доходит дело до ее прямых и непосредственных обязанностей, "мы имеем смех и издевательства иностранных разведок".

Многое объясняет тот факт, что в большинстве случаев на большинстве позиций вынужденно играли никакие не защитники. Но кого это будет волновать, когда дойдет до настоящей драки?

Вскользь пробежимся по составу, который наигрывался в "Винтер Кап", и я выскажу свои дилетантские соображения заинтересованного зрителя.

На мой взгляд, наиболее благополучно выглядят наши атакующие фланги. Словенец Ванцаш слева и Цитаишвили справа производят убедительное впечатление. При этом, вместо них на правом краю еще может поддержать огонь Юсов, а на левом – в свое время зарекомендовавший себя здесь Кузык.

Огорчает то, что самый яркий игрок "Черноморца" сегодня – Гио. Тот, кто гарантированно покинет его летом.

В этих условиях и с этими соперниками очень солидно смотрелся опорный хавбек Кравченко. Здесь возможный минус усматриваю в том, что этой глыбе и матерому человечищу, как ни крути, 38 лет. На сколько его хватит, во всех смыслах слова? И кто будет призван ему на смену – Михайленко, Бобко, Вачиберадзе?

Но при самых благоприятных раскладах это, безусловно, будет Вандерсон. А их тандем, при необходимости, вполне может впечатлить.

Выше, внутри этого выглядящего ладным треугольника – два атакующих полузащитника. Лично мне больше понравился Кузык. Но с существенной оговоркой: часто играет с пользой для команды, но пока вижу мало толку непосредственно для обострения игры. Обживается на новом месте? Подменить его может тот же универсальный солдат Бобко.

Болгарин Цонев начал за здравие, но, полное ощущение, что дальше постепенно "сдувался". Тут ровно наоборот: больше заметен в атаке, может исполнить и решить, но мало впечатляет в борьбе за мяч, то и дело, его теряя. Однако чувствуется потенциал и уровень. Должен прибавить? На его позиции появлялся также американец Эрнандес.

В целом средняя линия поля смотрится оптимистичнее прочих. Когда-то англичане говорили: покажите мне вашу полузащиту, и я скажу, какая у вас команда. Интересно, как это работает в современных условиях?

Как по мне, несмотря на все проблемы в обороне, следующей следует выделить пару центрбеков: черногорца Мартиновича и бразильца Вандерсона. При том, что последний появился в составе только в этом турнире, и это не его "родная" позиция. Фактически сейчас он замещает на ней травмировавшегося на первом сборе шведа Бергквиста.

Есть еще Биловар, которого, такое впечатление, держат на всякий пожарный случай. И еще не восстановился Мартыненко, которого также со счетов не списывали.

Фланги защиты, волею судеб, стали полем для экспериментов. Предполагаю, что болезнь двух планировавшихся основными фулбеков – Сухоцкого и Морозюка вынудила к этому Григорчука. Поэтому он озаботился тем, чтобы обеспечить им замену за счет внутренних резервов, гоняя здесь с края на край Брагару и Цитаишвили.

Оба, в принципе, каши особо не испортили. Гио, не мудрствуя лукаво, в основном старался убедить соперников в том, что лучший способ защиты – нападение. Тем самым отодвигая игру от своих ворот, что вполне укладывается в футбольное мировоззрение ГРИ. Максим был не столь эффективен и эффектен, но потихоньку прогрессировал.

Эти позиции выглядели не то, чтобы прямо проблемными, но какими-то зыбкими, что ли. Они могут укрепиться с возвращением в строй номинальных "крайков" - Морозюк уже пылит; Сухоцкий, надо думать, на подходе. Но Григорчук непредсказуем, он признанный любитель "игр в пазлы и наперстки".

Кстати, в последнем матче, на левом фланге, Брагару был, как по мне, вполне приемлем. Примерно так же в своей "первой реке" нынешний коуч "Черноморца" воспитал крайнего защитника Зубейко. Ну и, стоит напомнить, что справа у нас еще имеется Путря.

Когда Григорчук говорит о паре позиций, нуждающихся в усилении, то лично для меня сегодня это однозначно центрфорвард и вратарь. Именно за эти два игровых "полюса" на футбольном поле как-то тревожнее всего.

Травмировавшийся в начале турнира Русин пока и сам по себе не произвел внушительного впечатления. А исполняющие его обязанности далее болгарин Петков и Штогрин не запомнились почти ничем. У нас нет наконечника, завершителя, забивалы. Считаю, нужен именно такой чистый форвард, а не еще один участник группы атаки.

К слову, склоняемый на все лады Бобко, дебютировав в этой роли, в течение одного тайма имел больше возможностей забить, чем вся вышеназванная троица за пять предыдущих. Это простая констатация факта, без далеко идущих выводов. Другое дело, что не забил, но это была бы уже и вовсе сказка.

Однако главная наша беда – вратарь. Если Паст, отыгравший от свистка до свистка все три игры плюс две серии пенальти, это наше все – тушите свет! К моему глубокому сожалению, при всей симпатии к воспитаннику одесского футбола, бывший дублер Безотосного за истекшие семь лет ощутимо в мастерстве не прибавил.

Есть ли варианты? Доверят ли молодому Варакуте, или счастливый билет вытянет находящийся на просмотре Малыш, а может быть успеют приобрести и более опытного кипера – науке это неизвестно. Вполне допускаю, что и тот же Паст возьмет себя в руки и посрамит автора этих строк. Да боже ж мой! Только нынче наш пост №1 в опасности.

По итогам первого сбора, отвечая на вопросы одесского журналиста и исходя из турнирного положения и возможностей команд, я оптимистично брякнул, что 12-е место должно стать нашей задачей-минимум. А при благоприятном стечении обстоятельств, этот "Черноморец" может войти даже в семерку лучших. Ну, явно поторопился.

Не то, чтобы желаемое за действительное. Скорее банальный недостаток информации и невольный самообман. Теперь же полностью соглашусь с Романом Григорчуком: нужно отстоять место в УПЛ, и точка.

Тем временем, обратный отсчет продолжает сокращать расстояние до официального второго пришествия "Черноморца" Григорчука. Насколько же много воды утекло с тех пор? Море волнуется три – болельщик, на месте замри…

Фото - ФК "Черноморец"