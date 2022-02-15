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Определился следующий соперник Динамо на третьем сборе в Турции
Киевляне продолжают подготовку к весенней части УПЛ
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" назвало имя третьего соперника на заключительном учебно-тренировочном сборе команды в Турции. Им станет латвийский клуб "Валмиера".
Контрольная встреча с серебряным призером прошлого сезона чемпионата Латвии состоится в четверг, 17 февраля, на арене Mardan Stadium в Анталии. Начало – в 16:00 по киевскому времени.
Напомним, что сегодня, 15 февраля киевляне сыграют против казахстанского "Кайрата". Начало - в 16:00.
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Источник:ФК Динамо Киев
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