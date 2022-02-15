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Определился следующий соперник Динамо на третьем сборе в Турции

Премьер-лига
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Киевляне продолжают подготовку к весенней части УПЛ

Определился следующий соперник Динамо на третьем сборе в Турции

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" назвало имя третьего соперника на заключительном учебно-тренировочном сборе команды в Турции. Им станет латвийский клуб "Валмиера".

Контрольная встреча с серебряным призером прошлого сезона чемпионата Латвии состоится в четверг, 17 февраля, на арене Mardan Stadium в Анталии. Начало – в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что сегодня, 15 февраля киевляне сыграют против казахстанского "Кайрата". Начало - в 16:00.

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В статье: Динамо (Киев) Валмиера
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Источник:
ФК Динамо Киев

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