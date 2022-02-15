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Легионер Шахтера: Знаю, что такое европейский футбол с вашим холодом
Давид Нерес рассказал об адаптации в украинской команде
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бразильский нападающий "Шахтера" Давид Нерес рассказал об адаптации и атмосфере в донецкой команде.
"Думаю, это преимущество для меня, потому что я привык жить заграницей, в Европе. Знаю, что такое европейский футбол с вашим холодом. Думаю, моя адаптация не будет для меня большой проблемой. Надеюсь.
Все ребята очень квалифицированные. Не вижу конкуренции только с ребятами на моей позиции, а абсолютно со всеми игроками линии атаки. Не только я, но и остальные ребята могут играть на разных позициях. Куда бы меня не поставили – буду отдавать по максимуму.
Первое впечатление о Де Дзерби – он очень требовательный. Ему очень нравится играть с мячом. Мне тоже это нравится, думаю, это важно. Считаю, мне еще нужно во многом прибавить вместе с Мистером. Буду максимально выкладываться и стараться выполнять любую поставленную задачу. Верю в усердный труд", – сказал Нерес.
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