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Легионер Шахтера: Знаю, что такое европейский футбол с вашим холодом

Премьер-лига
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Давид Нерес рассказал об адаптации в украинской команде

Легионер Шахтера: Знаю, что такое европейский футбол с вашим холодом

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бразильский нападающий "Шахтера" Давид Нерес рассказал об адаптации и атмосфере в донецкой команде.

"Думаю, это преимущество для меня, потому что я привык жить заграницей, в Европе. Знаю, что такое европейский футбол с вашим холодом. Думаю, моя адаптация не будет для меня большой проблемой. Надеюсь.

Все ребята очень квалифицированные. Не вижу конкуренции только с ребятами на моей позиции, а абсолютно со всеми игроками линии атаки. Не только я, но и остальные ребята могут играть на разных позициях. Куда бы меня не поставили – буду отдавать по максимуму.

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Первое впечатление о Де Дзерби – он очень требовательный. Ему очень нравится играть с мячом. Мне тоже это нравится, думаю, это важно. Считаю, мне еще нужно во многом прибавить вместе с Мистером. Буду максимально выкладываться и стараться выполнять любую поставленную задачу. Верю в усердный труд", – сказал Нерес.

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В статье: Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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