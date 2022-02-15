Легионер Шахтера: Знаю, что такое европейский футбол с вашим холодом

Бразильский нападающий "Шахтера" Давид Нерес рассказал об адаптации и атмосфере в донецкой команде.

"Думаю, это преимущество для меня, потому что я привык жить заграницей, в Европе. Знаю, что такое европейский футбол с вашим холодом. Думаю, моя адаптация не будет для меня большой проблемой. Надеюсь.

Все ребята очень квалифицированные. Не вижу конкуренции только с ребятами на моей позиции, а абсолютно со всеми игроками линии атаки. Не только я, но и остальные ребята могут играть на разных позициях. Куда бы меня не поставили – буду отдавать по максимуму.