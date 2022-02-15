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Арендованные будут играть. Составы на спарринг Шахтер - Мариуполь

Премьер-лига
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Игра начнется в 16:00

Арендованные будут играть. Составы на спарринг Шахтер - Мариуполь

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сегодня, 15 февраля, донецкий "Шахтер" проведет товарищеский матч против "Мариуполя". Команды определились со стартовым составом на этот спарринг:

Состав "Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Маркос, Нерес, Педриньо, Мудрик, Мораес.

Запасные: Шевченко, Пятов, Витао, Конопля, Тобиас, Корниенко, Фарина, Степаненко, Тете, Бондаренко, Судаков.

Состав "Мариуполь": Гальчук, Быков, Чоботенко, Драмбаев, Меличенко, Чех, Топалов, Мишнев, Кащук, Гулько, Кулаков

Запасные: Турбаевский, Жук, Холод, Стасюк, Козык, Хромей, Шостак, Свитюха, Петерман, Микитишин, Вьюнник, Гончарук

Напомним, что матч начнется в 16:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
15.02.2022 в 16:09
Ну как бы оно было,если бы вы не подчеркнули,что"арендованные будут играт.? Иначе куда бы вы девали тот запас желчи?
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