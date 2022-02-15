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Арендованные будут играть. Составы на спарринг Шахтер - Мариуполь
Игра начнется в 16:00
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня, 15 февраля, донецкий "Шахтер" проведет товарищеский матч против "Мариуполя". Команды определились со стартовым составом на этот спарринг:
Состав "Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Маркос, Нерес, Педриньо, Мудрик, Мораес.
Запасные: Шевченко, Пятов, Витао, Конопля, Тобиас, Корниенко, Фарина, Степаненко, Тете, Бондаренко, Судаков.
Состав "Мариуполь": Гальчук, Быков, Чоботенко, Драмбаев, Меличенко, Чех, Топалов, Мишнев, Кащук, Гулько, Кулаков
Запасные: Турбаевский, Жук, Холод, Стасюк, Козык, Хромей, Шостак, Свитюха, Петерман, Микитишин, Вьюнник, Гончарук
Напомним, что матч начнется в 16:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.
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