Витиньо, Ванат и Цыганков выйдут в старте Динамо на матч с Кайратом

Во вторник, 15 февраля, киевское "Динамо" сыграет свой второй контрольный матч на заключительном учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником "бело-синих" станет представитель чемпионата Казахастана - "Кайрат".

Главный тренер киевлян Мирча Луческу назвал стартовый состав на этот поединок:

Бущан, Караваев, Сирота, Забарный, Кендзера, Андриевский, Гармаш, Буяльский, Витиньо, Цыганков, Ванат.

Напомним, что товарищеский матч начнется в 16:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.