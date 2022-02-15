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Витиньо, Ванат и Цыганков выйдут в старте Динамо на матч с Кайратом
Контрольный поединок начнется в 16:00
Фото: ФК Динамо Киев
Во вторник, 15 февраля, киевское "Динамо" сыграет свой второй контрольный матч на заключительном учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником "бело-синих" станет представитель чемпионата Казахастана - "Кайрат".
Главный тренер киевлян Мирча Луческу назвал стартовый состав на этот поединок:
Бущан, Караваев, Сирота, Забарный, Кендзера, Андриевский, Гармаш, Буяльский, Витиньо, Цыганков, Ванат.
Напомним, что товарищеский матч начнется в 16:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.
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