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Витиньо, Ванат и Цыганков выйдут в старте Динамо на матч с Кайратом

Премьер-лига
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Контрольный поединок начнется в 16:00

Витиньо, Ванат и Цыганков выйдут в старте Динамо на матч с Кайратом

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Во вторник, 15 февраля, киевское "Динамо" сыграет свой второй контрольный матч на заключительном учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником "бело-синих" станет представитель чемпионата Казахастана - "Кайрат".

Главный тренер киевлян Мирча Луческу назвал стартовый состав на этот поединок:

Бущан, Караваев, Сирота, Забарный, Кендзера, Андриевский, Гармаш, Буяльский, Витиньо, Цыганков, Ванат.

Напомним, что товарищеский матч начнется в 16:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.

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В статье: Динамо (Киев) Кайрат (Алма-Аты)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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