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И такое бывает. Шахтер проиграл Мариуполю на турецких сборах

Премьер-лига
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(2 голосов)

Команды сыграли два тайма по 30 минут

И такое бывает. Шахтер проиграл Мариуполю на турецких сборах

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Во время прошлого репортажа, посвященного контрольной игре донецкой "Шахтера", мы прямым текстом говорили, что любой спарринг команды де Дзерби этой зимой - вещь очень редкая и ценная. Но даже при мизерном количестве матчей, итальянский наставник твердо стоит на том, что для него тренировку представляют большую ценность, чем сами игры. Вероятно поэтому было сокращено время сегодняшнего шоу против "Мариуполя" - вместо 90 минут экшена, зритель получал всего 60. То есть, два тайма по 30 минут с 15-минутным перерывом между ними. Хотя возможно, на этом настаивал сам "Мариуполь", который только вчера провел не самый легкий спарринг против "Астаны".

Как бы там ни было, во вторник обе стороны были приведены в полную боеготовность и вышли атаковать соперника в оптимальных составах. Хотя со словом "атаковать" мы погорячились. Этим пытался заниматься "Шахтер" (логично), в то время как "приазовцы" играли сугубо от обороны, встречая редкие моменты счастья во время контратак (тоже логично). Другими словами, полностью повторялся сценарий товарняка между этими же командами, который состоялся в январе. Тогда игра закончилась со счетом 0:0.

Говоря откровенно, больше всего в первом тайме выделялись три человека. У "Шахтера" - Мудрик и Антонио, которые чаще всех оказывались на ударных позициях и в принципе старались создавать опасность; у "Мариуполя" - Гальчук, который эту саму опасность нивелировал. Учитывая, что за 30 минут первого тайма голов не было, именно кипер коллектива Маркевича справлялся лучше. Хотя моментов для взятия ворота у "горняков" хватало.

Однако моменты - отдельно, а забитые голы - отдельно. "Шахтер" в первом тайме атаковал много, а во втором - ошибся у своих ворот, что привело к голу "Мариуполя". Привезли Матвиенко и Степаненко, чем воспользовался соперник - точным ударом отметился Кухарук, который, судя по всему, находится на просмотре в команде Маркевича. "Шахтер", пускай и не сразу, но ответил. Степаненко перехватил мяч, скинул Нересу, а тот отдал на Тете - 14-й номер забил. Такой вот получился обмен точными ударами.

Упустив два неплохих момента в самом конце, "Шахтер" пропустил во второй раз - после классного прострела Холода, Бондарь и Пятов не разобрались в эпизоде, помешав друг другу, после чего мяч оказался за линией ворот. 2:1 в пользу "приазовцев", которые обыграли "Шахтер". Иногда и такое случается.

Контрольный матч, 15.02.2022
"Шахтер" - "Мариуполь" 1:2
Гол: Тете 49 - Кухарук 41, Холод 58
"Шахтер": Трубин (Пятов 30) - Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили (Корниенко 30, Тобиас 43) - Майкон (Степаненко 30), Антонио - Нерес, Педриньо, Мудрик (Тете 30) - Мораес (Судаков 30)
"Мариуполь": Гальчук (Турбаевский 30) - Меличенко, Чоботенко, Быков, Драмбаев (Стасюк 30) - Чех, Гулько - Кащук, Мишнев, Топалов - Кулаков (Гончарук 30)

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк)
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Комментарии (11)
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alex.belogubko (одесса)
15.02.2022 в 18:02
теперь понятно всем какой из Дзерби Физрук а что будет в ЕК --пока не поздно надо его гнать --больше пантов и игра на публику
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satellite (Харьков)
15.02.2022 в 18:01
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.02.2022 в 17:48
От тобі й на))))
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0
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.02.2022 в 17:32
Как тут после победы ДК над сербами писал один хорёк, американцем подписующийся: Динамо ищет соперников в товарняках послабее, а Шахтёр играет с сильными соперниками(это Караганда сильная, или нулевка , а теперь и поражение от своего фарма - сильные соперники?). Кстати ДК сейчас с Кайратом играет и выигрывает, тот как-то посильнее Караганды-то будет.
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+4
-1
Acsakal (Kharkiv)
15.02.2022 в 17:31
...Таки треба було орендованим заборонити грати.
Ответить
+6
-1
DesnaUA (Чернигов)
15.02.2022 в 17:23
В чу этого не будет никогда,пока шахте нужны очки.
Ответить
+6
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
15.02.2022 в 17:23
причем кроты основой играли)
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+2
-2
SoLoMoN1607 (N .K)
15.02.2022 в 17:21
Теперь не то что арендованые не будут играть в чемпионате а и все остальные! В чемпионате будут против ДЮСШ рубится
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+4
0
Одіссей (Донецьк)
15.02.2022 в 17:20
Очень полезные встречи и для молодых ребят из Мариуполя и суперзвезд из Шахтера.
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0
-3
avatar
Siren05 (Мариуполь)
15.02.2022 в 17:19
Договорняк!
Ответить
+7
0
Одіссей (Донецьк)
15.02.2022 в 17:21
Кто то сыграл на контору. Палкин?
Ответить
+3
0


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