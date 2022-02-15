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Львов в первом спарринге дня сыграл вничью с датчанами

Премьер-лига
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Львовяне пока что идут без поражений на втором сборе

Львов в первом спарринге дня сыграл вничью с датчанами

instagram.com/lviv.fc

Новина українською

ФК "Львов" провел свой очередной спарринг на турецких сборах.

Во вторник, 15 февраля, "горожане" провели спарринг с ФК "Вендсюссель" (Дания).

Матч начался довольно неспешно – команды не спешили идти вперед. Впрочем, несмотря на размеренный темп, в первом тайме датчане создали пару интересных моментов, которые не реализовали.

После перерыва команды активизировались – моменты начали возникать, и датчане на 64-й минуте открыли счет в матче.

Но уже через пару минут "Львов" отыгрался – многоходовую комбинацию завершил Ныч.

В оставшееся время команды еще создали по паре интересных моментов, но счет так и не изменился – 1:1. "Львов" продолжает идти без поражений на втором турецком сборе.

Вечером команда Дулаба проведет еще один спарринг - против казахстанского "Турана".

"Львов" – "Вендсюссель" (Дания) 1:1

Голы: Ныч, 66 – 64

Состав "Львова": Пономаренко, Давыдов, Лека, Зозуля, Якимец, игрок на просмотре, Долгий, Фране, Ременяк, Ничь, Семенов

На замену вышли: Полетило, Михайлов

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В статье: ФК Львов
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