Денис Попов впервые за полгода сыграл за Динамо

Защитник "Динамо" Денис Попов восстановился после травмы и впервые за долгое время вышел на поле в составе киевской команды.

Денис вышел на замену в концовке товарищеского матча с "Кайратом" (4:0) .

Напомним, что Попов получил тяжелую травму (разрыв крестов) еще в начале августа, в матче 2-го тура УПЛ против "Вереса".

Таким образом, футболист был вне игры больше 6 месяцев.