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Денис Попов впервые за полгода сыграл за Динамо
Травма позади
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "Динамо" Денис Попов восстановился после травмы и впервые за долгое время вышел на поле в составе киевской команды.
Денис вышел на замену в концовке
Напомним, что Попов получил тяжелую травму (разрыв крестов) еще в начале августа, в матче 2-го тура УПЛ против "Вереса".
Таким образом, футболист был вне игры больше 6 месяцев.
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