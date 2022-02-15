  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Денис Попов впервые за полгода сыграл за Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денис Попов впервые за полгода сыграл за Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Травма позади

Денис Попов впервые за полгода сыграл за Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов восстановился после травмы и впервые за долгое время вышел на поле в составе киевской команды.

Денис вышел на замену в концовке товарищеского матча с "Кайратом" (4:0).

Напомним, что Попов получил тяжелую травму (разрыв крестов) еще в начале августа, в матче 2-го тура УПЛ против "Вереса".

Таким образом, футболист был вне игры больше 6 месяцев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...