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Аусси: Были варианты в Беларуси, но я решил выбрать более сильный чемпионат и вернулся в Украину

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник вернулся в Украину

Аусси: Были варианты в Беларуси, но я решил выбрать более сильный чемпионат и вернулся в Украину

Фото: ФК Верес

Новина українською

Новичок "Вереса" Алан Аусси, выступавший в минувшем сезоне в "Торпедо-БелАЗ" из Беларуси, рассказал, почему решил вернуться в чемпионат Украины и как его приняли в команде Юрия Вирта.

"Вариант с "Вересом" мне предложили агенты. Юрий Вирт при первой встрече поприветствовал меня и настроил на рабочий лад. Коллектив тут отличный, атмосфера в команде хорошая. Не хочу кого-то выделять, стараюсь со всеми ребятами быть в нормальных рабочих отношениях. Хочу принести максимальную пользу команде.

Не буду скрывать, были у меня и некоторые другие варианты продолжения карьеры, в той же Беларуси, но я решил выбрать более сильный чемпионат и вернулся в Украину", - сказал Аусси.

Напомним, что контракт Аусси принадлежит "Динамо", а в "Вересе" футболит будет играть на правах аренды.

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В статье: Верес (Ровно) Алан Аусси
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