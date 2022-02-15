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Аусси: Были варианты в Беларуси, но я решил выбрать более сильный чемпионат и вернулся в Украину
Защитник вернулся в Украину
Фото: ФК Верес
Новичок "
"Вариант с "Вересом" мне предложили агенты. Юрий Вирт при первой встрече поприветствовал меня и настроил на рабочий лад. Коллектив тут отличный, атмосфера в команде хорошая. Не хочу кого-то выделять, стараюсь со всеми ребятами быть в нормальных рабочих отношениях. Хочу принести максимальную пользу команде.
Не буду скрывать, были у меня и некоторые другие варианты продолжения карьеры, в той же Беларуси, но я решил выбрать более сильный чемпионат и вернулся в Украину", - сказал Аусси.
Напомним, что контракт Аусси принадлежит "Динамо", а в "Вересе" футболит будет играть на правах аренды.
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