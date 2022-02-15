  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дикий: Все игры УПЛ должны быть сыграны в соответствии с календарем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дикий: Все игры УПЛ должны быть сыграны в соответствии с календарем

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока что в УПЛ ничего переносить не собираются

Дикий: Все игры УПЛ должны быть сыграны в соответствии с календарем

фото - Анатолій Спиця

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что пока что Лига не планирует переносить стартовый тур весенней части нынешнего чемпионата.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что в связи с возможным полномасштабным российским вторжением в Украину, возник вопрос о возможном переносе старта чемпионата.

"На данный момент оснований для паники нет. У нас все идет по плану: 24 февраля стартует чемпионат юношеских команд, а 25 должен состояться первый матч возобновляющегося чемпионата Украины среди команд УПЛ "Минай" - "Заря".

Все игры должны быть сыграны в соответствии с календарем. Ничего переносить мы не собираемся", - сказал Дикий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...