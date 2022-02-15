Дикий: Все игры УПЛ должны быть сыграны в соответствии с календарем

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что пока что Лига не планирует переносить стартовый тур весенней части нынешнего чемпионата.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что в связи с возможным полномасштабным российским вторжением в Украину, возник вопрос о возможном переносе старта чемпионата.

"На данный момент оснований для паники нет. У нас все идет по плану: 24 февраля стартует чемпионат юношеских команд, а 25 должен состояться первый матч возобновляющегося чемпионата Украины среди команд УПЛ "Минай" - "Заря".

Все игры должны быть сыграны в соответствии с календарем. Ничего переносить мы не собираемся", - сказал Дикий.