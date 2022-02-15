Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дикий: Все игры УПЛ должны быть сыграны в соответствии с календарем
Пока что в УПЛ ничего переносить не собираются
фото - Анатолій Спиця
Исполнительный директор
Напомним, что ранее СМИ писали о том, что в связи с возможным полномасштабным российским вторжением в Украину, возник вопрос о возможном переносе старта чемпионата.
"На данный момент оснований для паники нет. У нас все идет по плану: 24 февраля стартует чемпионат юношеских команд, а 25 должен состояться первый матч возобновляющегося чемпионата Украины среди команд УПЛ "Минай" - "Заря".
Все игры должны быть сыграны в соответствии с календарем. Ничего переносить мы не собираемся", - сказал Дикий.
Популярное сейчас
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Украина на девятом месте в мужской эстафете. Как это было
- Днепр-1 арендует бразильца, Динамо избавится от Кадири. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Герой футбольного дня. Новичок Днепра-1 Бусанелло
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
Новости по теме
- 20:00 Украинские Дикий: Setanta проявила интерес к матчам УПЛ, как к международным правам, так и к домашним
- 06:35 Украинские Трансферы Шевченко в Дженоа, УПЛ выбирает транслятора. Главные новости за 23 декабря
- 20:27 Украинские Дикий: 11 потенциальных бродкастеров могут рассматривать вопрос трансляций УПЛ