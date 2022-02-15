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Усилили центр поля. Минай подписал двух украинцев и словенца

Премьер-лига
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Все трое - полузащитники

Усилили центр поля. Минай подписал двух украинцев и словенца

fcminaj.com

Новина українською

"Минай" объявил о подписании контрактов с тремя молодыми игроками.

Игроками команды стали украинцы Дмитрий Касимов, Владислав Наумец и словенец Ловро Грайфонер.

22-летний Касимов фланговый полузащитник. На профессиональном уровне поиграл за "Зирку", позже – за "Оболонь" в Первой лиге.

Владислав Наумец – 22-летний хавбек, играющий преимущественно в центре поля или на фланге. Воспитанник луганской "Зари" и киевского "Динамо". Поиграл за "Динамо" U-19 и U-21. Имеет опыт игр за молодежные сборные – U-17 и U-19. Последний сезон провел за границей – в греческом клубе "Янина".

Ловро Грайфонер – 22 игрок, может сыграть в центре, на фланге и в опорной зоне. Родился в Мариборе. Зимой 2020 перешел в команду элитного дивизиона страны – "Алюминий". Последний сезон проводил в составе лидера Первой лиги Кипра – "Акритас".

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В статье: ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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