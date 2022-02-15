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Палкин: Провели несколько бесед с футболистами, что все нормально, паники нет, войны не будет

Премьер-лига
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В Шахтере успокоили своих игроков

Палкин: Провели несколько бесед с футболистами, что все нормально, паники нет, войны не будет

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о внутренней обстановке в команде из-за возможного вторжения российской армии в Украину.

– По большому счету мы понимаем каждого футболиста, что они волнуются в какой-то период времени, переживают. Но провели несколько бесед, объяснили ситуацию, что все нормально, паники нет, войны не будет, все будет хорошо, полеты возобновятся. Так и получилось, полеты вроде возобновились, все в нормальном режиме происходит.

Проведем несколько товарищеских игр еще. Команда в субботу возвращается, я в пятницу прилечу, проведу пару встреч в офисе. Ситуация нормальная. Паникерских настроений ни у кого нет.

- Вы связывались на эту тему с президентом? Какие он комментарии давал? Знаем, что он сейчас не в Украине, но планирует прилететь...

– Президент возвращается 16 числа в Мариуполь с деловой поездкой. Говорил с ним, тоже нормальное настроение. Что самое интересное, мы говорим практически полностью о футболе. Буквально 5% о ситуации в стране.

Это говорит о том, что все уверены в том, что происходит. По крайней мере в информации, которую мы получаем со СМИ. Она вселяет определенную уверенность. Мы считаем, что все будет нормально.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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