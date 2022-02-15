Дмитрулин: Хацкевич убрал Хачериди из Динамо, потому что тот сказал, что правша и не может играть левого центрбека

Экс-защитник " Динамо " и сборной Украины Юрий Дмитрулин рассказал, почему Евгений Хачериди выпал из состава киевской команды.

Напомним, что Евгений покинул Динамо в 2018 году во время тренерства Александра Хацкевича и уехал в Грецию.

"Когда Хацкевич был тренером, он Хачериди убрал из команды. Почему? Женя сказал, что не сможет сыграть левого центрального защитника. Потому что он правша. Как это может быть? Я не представляю, что было бы с Хачериди, если бы он сказал эти слова Лобановскому. Где бы он играл...

Что это значит, ты не можешь играть? А справа можешь сыграть? Есть другие функции? Но при чем здесь нога? Ну да отруби левую ногу. Играй на протезе. Я не о ноге. Я о словах.

Я не представляю, чтобы при Лобановском: "Ребров, сегодня Косовский не сможет сыграть. Сможешь на его позиции сыграть?" А Ребров ему: "Нет, Валерий Васильевич, не смогу, я же не левша". В этом вся разница. Может, менталитет другой был. Может, понимание другое, - сказал Дмитрулин.