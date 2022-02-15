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Срна: Много вопросов было со стороны бразильцев. Мы сказали, что никто ничем не будет рисковать

Премьер-лига
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(1 голосов)

Шахтер готовится к возобновлению чемпионата

Срна: Много вопросов было со стороны бразильцев. Мы сказали, что никто ничем не будет рисковать

shakhtar.com

Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна рассказал о внутренней обстановке в команде из-за возможного вторжения российской армии в Украину.

– Настроение плохое, потому что мы проиграли "Мариуполю" – это самое важное. Все переживают, все читают. Все позитивно – летим в Киев, готовимся к первой игре, как все говорят. Даже в УАФ сказали, что ничто не меняется.

Футболисты должны думать о футболе, должны думать о чемпионстве, о результатах, а все остальные должны заниматься своей работой, вот и все. Сказали, что сегодня все хорошо. Надеемся, что все будет хорошо. Мир – это самое важное. Надеемся, что прилетим в Киев и все будет хорошо.

– Знаем, что вы и Сергей Палкин собирали команду. Что говорили?

– Много вопросов было со стороны бразильцев. Они следят, каждый день что-то другое пишут, каждый день что-то происходит. Ничего не произошло, поэтому сказали наше мнение, что никто ничем не будет рисковать. Что будем поступать так, как и остальные команды, остальные люди. Ничего нового, готовимся, тренируемся. Мы должны думать о футболе.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
15.02.2022 в 23:57
Правильно, якщо латиноси втечуть, то шахті доведеться повертати гравців з фарма і боротися за ЛК. ФК Будка просто щезне.
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