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Срна: Много вопросов было со стороны бразильцев. Мы сказали, что никто ничем не будет рисковать
Шахтер готовится к возобновлению чемпионата
shakhtar.com
Директор "
– Настроение плохое, потому что мы проиграли "Мариуполю" – это самое важное. Все переживают, все читают. Все позитивно – летим в Киев, готовимся к первой игре, как все говорят. Даже в УАФ сказали, что ничто не меняется.
Футболисты должны думать о футболе, должны думать о чемпионстве, о результатах, а все остальные должны заниматься своей работой, вот и все. Сказали, что сегодня все хорошо. Надеемся, что все будет хорошо. Мир – это самое важное. Надеемся, что прилетим в Киев и все будет хорошо.
– Знаем, что вы и Сергей Палкин собирали команду. Что говорили?
– Много вопросов было со стороны бразильцев. Они следят, каждый день что-то другое пишут, каждый день что-то происходит. Ничего не произошло, поэтому сказали наше мнение, что никто ничем не будет рисковать. Что будем поступать так, как и остальные команды, остальные люди. Ничего нового, готовимся, тренируемся. Мы должны думать о футболе.
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