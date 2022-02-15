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Львов завершил сбор ничьей с Тураном
Львовяне скоро возвращаются в Украину
lvivfc.com
15 февраля ФК "Львов" на сборах в Турции провел два спарринга. Утром львовяне
Второй поединок также завершился вничью, хотя и несколько отличался от первого. "Львов" провел весь матч одним составом и особо в атаке не активничал. "Туран" также впереди создал немного, и, в итоге, поединок закончился вничью 0:0.
Отметим, что это был последний запланированный спарринг украинской команды на сборах. Дальше в планах Львова – возвращение в Украину.
Львов – Туран (Казахстан) 0:0
Львов: Ильющенков, Муравский, Драме, Романчук, Крушинский, Васильев, Бусько, Грисьо, Фарук, Мышенко, Бугай
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