Львов завершил сбор ничьей с Тураном

15 февраля ФК "Львов" на сборах в Турции провел два спарринга. Утром львовяне разошлись миром с датским клубом "Вендсюссель" (1:1) , а вечером сыграли с казахстанским "Тураном".

Второй поединок также завершился вничью, хотя и несколько отличался от первого. "Львов" провел весь матч одним составом и особо в атаке не активничал. "Туран" также впереди создал немного, и, в итоге, поединок закончился вничью 0:0.

Отметим, что это был последний запланированный спарринг украинской команды на сборах. Дальше в планах Львова – возвращение в Украину.

Львов – Туран (Казахстан) 0:0

Львов: Ильющенков, Муравский, Драме, Романчук, Крушинский, Васильев, Бусько, Грисьо, Фарук, Мышенко, Бугай