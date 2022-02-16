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Остап Маркевич: Эмоции от победы над Шахтером останутся в головах у наших ребят
Мариуполь на сборах обыграл Шахтер
fcmariupol.com
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал о
— "Мариуполь" провел два кряду спарринга. Вчера Ваша команда уступила "Астане" (2:3), а сегодня переиграла "Шахтер" (2:1). Довольны ли Вы игрой своих подопечных в этих матчах?
— Считаю, что по одному тайму в каждой из этих игр мы сыграли очень хорошо. В двух других таймах мы также, в целом, выглядели неплохо, но есть над чем работать.
— Победа над "Шахтером", пусть и в товарищеской игре, даст молодым футболистам психологическую уверенность?
— Конечно! Любая победа автоматически дарит позитивные эмоции. Уверен, эти эмоции останутся в головах у наших ребят.
— В сегодняшней игре должен был принять участие Александр Драмбаев. Но за несколько минут до стартового свистка арбитра Вы заменили его на Петра Стасюка.
— Драмбаев почувствовал на разминке болевой дискомфорт. Это вынужденная замена. Возможно, сыграй Александр, то команда могла выглядеть еще лучше. Драмбаев – это скорость, мощь и опасность на левом фланге. Но ничего страшного. Это сборы. У нас в приоритете сохранить футболистов и не выжимать их полностью. Свой максимум они должны будут продемонстрировать в чемпионате.
— До первого официального матча в чемпионате против "Черноморца" осталось не так уж и много времени. Насколько, по Вашему мнению, готова уже команда?
— Думаю, где-то процентов на 85 мы готовы. У нас есть еще небольшой временной гандикап. Мы за это время попытаемся достичь максимальной готовности. Это сборы и если правильно спланировать подготовку, то все будет нормально.
— Довольны ли Вы тем, как адаптируются в команде новички? Их работой на тренировках и в спаррингах?
— Безусловно! Нам нравится их работа, отношение к тренировкам и их поведение в быту.
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