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Остап Маркевич: Эмоции от победы над Шахтером останутся в головах у наших ребят

Премьер-лига
(1 голосов)

Мариуполь на сборах обыграл Шахтер

Остап Маркевич: Эмоции от победы над Шахтером останутся в головах у наших ребят

fcmariupol.com

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал о победе над "Шахтером" (2:1) на сборах в Турции.

— "Мариуполь" провел два кряду спарринга. Вчера Ваша команда уступила "Астане" (2:3), а сегодня переиграла "Шахтер" (2:1). Довольны ли Вы игрой своих подопечных в этих матчах?

— Считаю, что по одному тайму в каждой из этих игр мы сыграли очень хорошо. В двух других таймах мы также, в целом, выглядели неплохо, но есть над чем работать.

— Победа над "Шахтером", пусть и в товарищеской игре, даст молодым футболистам психологическую уверенность?

— Конечно! Любая победа автоматически дарит позитивные эмоции. Уверен, эти эмоции останутся в головах у наших ребят.

— В сегодняшней игре должен был принять участие Александр Драмбаев. Но за несколько минут до стартового свистка арбитра Вы заменили его на Петра Стасюка.

— Драмбаев почувствовал на разминке болевой дискомфорт. Это вынужденная замена. Возможно, сыграй Александр, то команда могла выглядеть еще лучше. Драмбаев – это скорость, мощь и опасность на левом фланге. Но ничего страшного. Это сборы. У нас в приоритете сохранить футболистов и не выжимать их полностью. Свой максимум они должны будут продемонстрировать в чемпионате.

— До первого официального матча в чемпионате против "Черноморца" осталось не так уж и много времени. Насколько, по Вашему мнению, готова уже команда?

— Думаю, где-то процентов на 85 мы готовы. У нас есть еще небольшой временной гандикап. Мы за это время попытаемся достичь максимальной готовности. Это сборы и если правильно спланировать подготовку, то все будет нормально.

— Довольны ли Вы тем, как адаптируются в команде новички? Их работой на тренировках и в спаррингах?

— Безусловно! Нам нравится их работа, отношение к тренировкам и их поведение в быту.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Остап Маркевич
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Источник:
ФК Мариуполь

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