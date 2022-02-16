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Новичок Руха: Очень нравится инфраструктура клуба и сам проект
Фредди Плюман рассказал о переходе во львовский коллектив
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Фредди Плюман рассказал, почему решил перейти во львовский коллектив.
"Выбор продолжить карьеру в "Рухе" не был трудным, потому что у клуба очень хорошая инфраструктура и сам проект. Я рассмотрел все предложения, которые у меня были, и решил выбрать именно это.
Сейчас я очень счастлив. Мне нравится, как играет команда, нравится работа тренерского штаба", – сказал Плюман.
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Источник:Футбол NEWS
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