Новичок Руха: Очень нравится инфраструктура клуба и сам проект

Полузащитник "Руха" Фредди Плюман рассказал, почему решил перейти во львовский коллектив.

"Выбор продолжить карьеру в "Рухе" не был трудным, потому что у клуба очень хорошая инфраструктура и сам проект. Я рассмотрел все предложения, которые у меня были, и решил выбрать именно это.

Сейчас я очень счастлив. Мне нравится, как играет команда, нравится работа тренерского штаба", – сказал Плюман.