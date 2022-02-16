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Новичок Руха: Очень нравится инфраструктура клуба и сам проект

Премьер-лига
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Фредди Плюман рассказал о переходе во львовский коллектив

Новичок Руха: Очень нравится инфраструктура клуба и сам проект

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Фредди Плюман рассказал, почему решил перейти во львовский коллектив.

"Выбор продолжить карьеру в "Рухе" не был трудным, потому что у клуба очень хорошая инфраструктура и сам проект. Я рассмотрел все предложения, которые у меня были, и решил выбрать именно это.

Сейчас я очень счастлив. Мне нравится, как играет команда, нравится работа тренерского штаба", – сказал Плюман.

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В статье: Рух (Львов) Фредди Плюман
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Источник:
Футбол NEWS

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