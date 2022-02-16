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Андриевский: Буду работать на максимальных оборотах

Премьер-лига
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Полузащитник "Динамо" вернулся в строй после травмы

Андриевский: Буду работать на максимальных оборотах

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Андриевский, пропустивший второй сбор команды из-за травмы, провел на поле тайм в игре с "Кайратом" (4:0), а после матча поделился ощущениями от возвращения в строй.

- Александр, с возвращением на поле! Как чувствуешь себя сейчас?

- Чувствую себя хорошо, хотя дышалось еще немного тяжело. Но это рабочие моменты. Думаю, что пройдет пару дней – и будет намного легче.

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- То есть в физическом плане тебе нужно догонять группу, наверстывать упущенное?

- Нужно наверстывать. Я ведь где-то две недели пропустил в общей сложности, так что пока немного тяжело. Парни сыграли много матчей, было по две тренировки в день. Теперь мне нужно их догонять.

Хорошо, что до возобновления чемпионата еще есть достаточно времени. Буду работать на максимальных оборотах. В Киеве я тренировался в зале, выполнял беговую работу, но это не та работа, которую делали ребята на сборах.

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- Насколько серьезной была твоя травма?

- Воспалился надколенник. Ничего серьезного, но нужно было выдержать паузу, полностью восстановиться, а затем уже возобновлять работу.

- "Кайрат" продемонстрировал боевой футбол в первой тайме, не было боязни снова повредиться?

- Да нет, чего бояться… Если уже вышел на поле, то нужно полностью отдаваться игре. Тем более, мы уже встречались с этой командой на сборах, и я примерно знал, как они будут играть. Поэтому был готов к такой игре.

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- Кто из соперников на этих зимних сборах тебя больше всего впечатлил?

- "Кайрат" - команда боевая, с ним было тяжело. Знаю, что будем играть с "Пахтакором". Думаю, они тоже постараются дать нам бой. Соперников по второму сбору, к сожалению, не могу оценивать. А по первому не скажу, что кто-то прям уж сильно запомнился. Испанские команды были добротные, техничные. С ними было интересно сыграть. С той же "Мурсией", - рассказал Андриевский.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский
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Источник:
ФК Динамо Киев

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ganopd
16.02.2022 в 11:18
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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