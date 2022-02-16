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Рух расторг контракт с форвардом спустя пять месяцев после подписания

Премьер-лига
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Американский футболист покидает Украину

Рух расторг контракт с форвардом спустя пять месяцев после подписания

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" прекратил сотрудничество с американским нападающем Де Росарио Осазе Тафари.

Как сообщает пресс-служба "желто-черных", решение было принято по обоюдному согласию сторон.

Форвард присоединился к "Руху" в сентябре 2021 года. За это время 20-летний Осазе дважды сыграл за основную команду, а также провел 3 игры в чемпионате U-19 за команду Виталия Пономарева.

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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