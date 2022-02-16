Рух расторг контракт с форвардом спустя пять месяцев после подписания

"Рух" прекратил сотрудничество с американским нападающем Де Росарио Осазе Тафари.

Как сообщает пресс-служба "желто-черных", решение было принято по обоюдному согласию сторон.

Форвард присоединился к "Руху" в сентябре 2021 года. За это время 20-летний Осазе дважды сыграл за основную команду, а также провел 3 игры в чемпионате U-19 за команду Виталия Пономарева.