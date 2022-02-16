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Рух расторг контракт с форвардом спустя пять месяцев после подписания
Американский футболист покидает Украину
Фото: ФК Рух
"Рух" прекратил сотрудничество с американским нападающем Де Росарио Осазе Тафари.
Как сообщает пресс-служба "желто-черных", решение было принято по обоюдному согласию сторон.
Форвард присоединился к "Руху" в сентябре 2021 года. За это время 20-летний Осазе дважды сыграл за основную команду, а также провел 3 игры в чемпионате U-19 за команду Виталия Пономарева.
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Источник:ФК Рух
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