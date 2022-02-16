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Ахметов: Счастливые Донецк и Донбасс могут быть только в единой Украине
Ринат Леонидович рассказал о своей главной мечте
Фото: facebook.com/scm.ukraine
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов в среду, 16 февраля, посетил "Азовсталь" и заявил, что находится в Мариуполе, чтобы разделить с украинцами волнение и тревогу из-за угрозы вторжения России в Украину.
"Почему я здесь сегодня, 16 февраля?"
Сегодня весь мир нас переживает. Сегодня все пишут и говорят, что у нас очень неспокойно, очень опасно и тревожно. Я здесь, чтобы разделить эти волнения и тревогу.
У нас с вами одна цель – сильные и успешные предприятия, сильный, мирный, красивый и успешный Мариуполь, сильная, мирная, единственная, красивая и успешная Украина. А самое главное – счастливые люди, счастливые украинцы.
Моя формула успеха состоит из трех компонентов – любить, верить и знать. Мы любим Мариуполь, мы любим Украину. Мы верим в них.
И я знаю точно, что вместе мы добьемся огромных успехов. В этом году мы инвестируем 1 миллиард долларов в новое производство. Мы построим университет. Мы сделаем все, чтобы Мариуполь развивался, а у мариупольцев была достойная работа, зарплата и счастливая жизнь.
Мы сегодня в 120 км от моего родного Донецка. Я не был в своем родном любимом городе 8 лет. У меня есть мечта: чтобы на "Донбасс Арене" раздавался гимн Лиги Чемпионов, чтобы у меня была возможность выступить перед родными болельщиками, перед моими земляками.
Я уже не раз говорил и еще раз скажу: счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единственной и счастливой Украине. Спасибо вам и будьте счастливы", – приводит слова функционера System Capital Management в Facebook.
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