Ахметов: Счастливые Донецк и Донбасс могут быть только в единой Украине

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов в среду, 16 февраля, посетил "Азовсталь" и заявил, что находится в Мариуполе, чтобы разделить с украинцами волнение и тревогу из-за угрозы вторжения России в Украину.

"Почему я здесь сегодня, 16 февраля?"

Сегодня весь мир нас переживает. Сегодня все пишут и говорят, что у нас очень неспокойно, очень опасно и тревожно. Я здесь, чтобы разделить эти волнения и тревогу.

У нас с вами одна цель – сильные и успешные предприятия, сильный, мирный, красивый и успешный Мариуполь, сильная, мирная, единственная, красивая и успешная Украина. А самое главное – счастливые люди, счастливые украинцы.

Моя формула успеха состоит из трех компонентов – любить, верить и знать. Мы любим Мариуполь, мы любим Украину. Мы верим в них.

И я знаю точно, что вместе мы добьемся огромных успехов. В этом году мы инвестируем 1 миллиард долларов в новое производство. Мы построим университет. Мы сделаем все, чтобы Мариуполь развивался, а у мариупольцев была достойная работа, зарплата и счастливая жизнь.

Мы сегодня в 120 км от моего родного Донецка. Я не был в своем родном любимом городе 8 лет. У меня есть мечта: чтобы на "Донбасс Арене" раздавался гимн Лиги Чемпионов, чтобы у меня была возможность выступить перед родными болельщиками, перед моими земляками.