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Заря уверенно обыграла Железничар в товарищеском матче
Дублем отметился Алибеков
Фото: ФК Заря Луганск
Сегодня, 16 февраля луганская "Заря" провела очередной контрольный матч на турецких сборах. На этот раз команда Виктора Скрипника сыграла против боснийского "Железничара".
В ворота соперника луганчане забили четыре мяча, пропустив лишь один. Голами в составе украинской команды отметились Алиференко и Нагнойный, а Алибеков оформил дубль.
Состав "Зари" на этот матч выглядел так: Антон Жилкин (Александр Сапутин, 46), Абдулла Абдуллаев, Даниил Алефиренко, Ахмед Алибеков, Назар Байрук, Валерий Дубко, Максим Хлань, Денис Нагнойный, Даниил Скорко (Юрий Тлумак, 46), Максим Смеян (Владислав Кочергин, 81). Игорь Снурницын.
Добавим, что сегодня "Заря" проведет еще один спарринг - против "Бунёдкора". Поединок начнется в 16:30.
Контрольный матч
"Заря" – "Железничар" 4:1
Голы: Алибеков, 33, 63, Алиференко, 61, Нагнойный, 68 — 45+1.
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