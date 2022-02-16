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Кащук: У нас остались хорошие впечатления после победы над Шахтером

Премьер-лига
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Команды сыграли два тайма по 30 минут

Кащук: У нас остались хорошие впечатления после победы над Шахтером

Фото: ФК Мариуполь

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Полузащитник "Мариуполя" Алексей Кащук прокомментировал победу в товарищеском матче над "Шахтером" (2:1).

— После матча остались хорошие впечатления. "Шахтер" — это топ-команда. Мы уже с ними в Турции второй раз играем. Первый спарринг был незапланированный, а мы только прибыли в Анталию, поэтому в нашей игре были недоработки. Сейчас мы уже освоились, и продемонстрировали хороший футбол.

— Атака лучше сыграла или оборона? За счет чего удалось сдержать "Шахтер"?

— Думаю, вся команда два тайма хорошо отработала и в обороне, и в атаке. У нас были хорошие моменты, как в оборонительных действиях, так и в атакующих.

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— Чем больше довольны – результатом или игрой?

— На сборах, думаю, не так важен результат, как игра команды. Здесь мы нарабатываем свои схемы, прессинг, действия в обороне и в атаке. То, что нарабатываем на тренировках, потом переносим на игры, - сказал Кащук.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Алексей Кащук
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Источник:
ФК Мариуполь

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