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Новый пенальтист для Шахтера? Ахметов сыграл в футбол во время поездки в Мариуполе
Показал мастер-класс
Фото: facebook.com/scm.ukraine
Сегодня, 16 февраля, президент "Шахтера" Ринат Ахметов приехал в Мариуполь и провел встречу с трудовым коллективом на предприятии "Азовсталь".
Ну и куда же без спорта. Функционер сыграл в футбол на площадке в одной из местной школы №26 - он выполнял роль пенальтиста.
Удар первого бьющего вратарь отбил, а после пенальти от Ахметова пропустил между ног.
"Так мы не играем! Поменяем вратаря. В такие игры мы не играем", – с улыбкой сказал Ринат Леонидович.
После серия пенальти продолжилась.
Далее, президент "Шахтера" Ринат Ахметов попытался похвастаться баскетбольным мастерством. Впрочем, один раз он все же попал.
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