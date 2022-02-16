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Новый пенальтист для Шахтера? Ахметов сыграл в футбол во время поездки в Мариуполе

Премьер-лига
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Новый пенальтист для Шахтера? Ахметов сыграл в футбол во время поездки в Мариуполе

Фото: facebook.com/scm.ukraine

Новина українською

Сегодня, 16 февраля, президент "Шахтера" Ринат Ахметов приехал в Мариуполь и провел встречу с трудовым коллективом на предприятии "Азовсталь".

Ну и куда же без спорта. Функционер сыграл в футбол на площадке в одной из местной школы №26 - он выполнял роль пенальтиста.

Удар первого бьющего вратарь отбил, а после пенальти от Ахметова пропустил между ног.

"Так мы не играем! Поменяем вратаря. В такие игры мы не играем", – с улыбкой сказал Ринат Леонидович.

После серия пенальти продолжилась.

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Далее, президент "Шахтера" Ринат Ахметов попытался похвастаться баскетбольным мастерством. Впрочем, один раз он все же попал.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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