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Козацькому роду нема переводу! Футболисты Динамо записали патриотическое ВИДЕО
Бело-синие отметили День единения
фото - Скріншот YouTube-каналу ФК Динамо
16 февраля в ответ на угрозу вторжения со стороны Российской Федерации в Украине отмечается День Единения. Не остались в стороне и футболисты "Динамо".
"Они родились и выросли в разных уголках страны, но родина у всех одна – это наша единая Украина", говорится в описании видео, опубликованном пресс-службой киевского клуба.
Интересно, что участие в записи также приняли Андрей Ярмоленко и Виталий Миколенко, ныне выступающие в английской Премьер-лиге. Завершает ролик бывший игрок, а ныне тренер Огнен Вукоевич, который подчеркнул, что "Украина – это Европа".
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