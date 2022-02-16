Козацькому роду нема переводу! Футболисты Динамо записали патриотическое ВИДЕО

16 февраля в ответ на угрозу вторжения со стороны Российской Федерации в Украине отмечается День Единения. Не остались в стороне и футболисты "Динамо".

"Они родились и выросли в разных уголках страны, но родина у всех одна – это наша единая Украина", говорится в описании видео, опубликованном пресс-службой киевского клуба.

Интересно, что участие в записи также приняли Андрей Ярмоленко и Виталий Миколенко, ныне выступающие в английской Премьер-лиге. Завершает ролик бывший игрок, а ныне тренер Огнен Вукоевич, который подчеркнул, что "Украина – это Европа".