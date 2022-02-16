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Ахметов: Я делаю все, чтобы в руках Шахтера были золотые медали, а в руках Динамо - серебряные
Президент горняков высказался о чемпионской гонке
Президент "
"Наша цель - завоевать чемпионское звание. В прошлом году мы в руках держали серебро, а нам больше идет золото.
Мы купили очень сильных игроков - и Нерес, и Винисиус. Это игроки, которых мы очень хотели приобрести. Это яркие, сильные, креативные футболисты. Я убежден, что вместе с ними мы будем завоевывать новые трофеи.
Я делаю все, чтобы в наших руках были золотые медали, а в руках "Динамо" Киев - серебряные. Мне кажется, что золотые нам больше идут, а серебряные - лучше нашим конкурентам.
Это футбол, это спорт, это борьба и это конкуренция. Каждый клуб борется. Я хочу, чтобы мы узнали победителя в последнем туре, и чтобы им обязательно был наш "Шахтер", — подытожил Ахметов.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Шахтер" лидирует в УПЛ, опережая "Динамо" на два очка.
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