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Ахметов: Я делаю все, чтобы в руках Шахтера были золотые медали, а в руках Динамо - серебряные

Премьер-лига
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(2 голосов)

Президент горняков высказался о чемпионской гонке

Ахметов: Я делаю все, чтобы в руках Шахтера были золотые медали, а в руках Динамо - серебряные

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов высказался о чемпионской гонке в УПЛ.

"Наша цель - завоевать чемпионское звание. В прошлом году мы в руках держали серебро, а нам больше идет золото.

Мы купили очень сильных игроков - и Нерес, и Винисиус. Это игроки, которых мы очень хотели приобрести. Это яркие, сильные, креативные футболисты. Я убежден, что вместе с ними мы будем завоевывать новые трофеи.

Я делаю все, чтобы в наших руках были золотые медали, а в руках "Динамо" Киев - серебряные. Мне кажется, что золотые нам больше идут, а серебряные - лучше нашим конкурентам.

Это футбол, это спорт, это борьба и это конкуренция. Каждый клуб борется. Я хочу, чтобы мы узнали победителя в последнем туре, и чтобы им обязательно был наш "Шахтер", — подытожил Ахметов.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Шахтер" лидирует в УПЛ, опережая "Динамо" на два очка.

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В статье: Ринат Ахметов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Acsakal (Kharkiv)
16.02.2022 в 16:48
Якийсь цей вислів... із сумнівним сенсом. Він робить все, щоби його команда стала чемпіоном - це зрозуміло. Він робить все, щоби Динамо стало другим - це не зрозуміло. Хіба Дніпро, Зоря чи Ворскла не мають права боротися за друге місце за регламентом?
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Джим Слэйд (Харьков)
16.02.2022 в 16:43
Покупает судей не только для себя, но и для Динамо?
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+3
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Некр!т (Дзвонимісто)
16.02.2022 в 16:55
А потрібно купляти ще й для Дніпро-1, Зорі, Десни, ну і ще хоча б інколи для Ворскли та Олександрії.
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