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Ахметов: Судаков и Мудрик в Шахтере не из-за украинского паспорта - они сильные и креативные игроки
Но и на легионеров клуб потратился
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов высказался о молодых украинских игроков клуба – Михаиле Мудрике и Георгии Судакове, а также прокомментировал последние трансферы "горняков".
– Недавно "Шахтер" продлил контракты с Георгием Судаковым и Михаилом Мудриком до 2026 года. Эти футболисты являются воспитанниками Академии "Шахтера". Можно сказать, что данная спортивная инфраструктура в Мариуполе как раз и предназначена для того, чтобы таких игроков, как Мудрик и Судаков, в Академии "Шахтера" становилось как можно больше?
– Во-первых, это наша цель, чтобы Академия воспитывала игроков, которыми мы будем гордиться, которые вместе с нами будут завоевывать трофеи, побеждать в национальном чемпионате и Лиге чемпионов. Это же нужно с детства. Я убежден, что сегодня здесь воспитываются и Судаковы, и Мудрики, убежден, что эти футболисты украсят наш клуб и сделают много для того, чтобы мы держали в руках трофеи.
– В это зимнее межсезонье к "Шахтеру" присоединились Нерес и Винисиус. Дарио Срна недавно сказал, что покупка Нереса – это ваш месседж болельщикам, что вы при необходимости готовы покупать новых игроков. Вы удовлетворены новыми трансферами? Насколько сейчас силен и конкурентоспособен "Шахтер"?
– Насколько он силен и конкурентоспособен, покажет чемпионат. Надеюсь, что мы будем очень сильными. Наша цель – завоевать чемпионское звание, потому что в прошлом году мы держали в руках серебро, а нам больше идет золото. Во-вторых, мы купили очень сильных игроков. Нерес и Винисиус – это те футболисты, которых мы очень хотели приобрести, и мы их приобрели. Это яркие, сильные, креативные футболисты, и я убежден, что вместе с ними мы будем завоевывать новые трофеи.
– За последнее время в "Шахтер" пришли два футболиста из "Аякса", Марлон играл в "Барселоне". То есть сейчас из европейских лиг футболисты приходят в "Шахтер". Что это может значить?
– Это говорит о том, что мы покупали, покупаем и будем покупать сильных игроков. Вы же сказали сами, с одной стороны, мы купили одних игроков, а с другой – что вы видите? Вы видите и Судакова, и Мудрика, наших молодых игроков, и не из-за украинского паспорта, а из-за того, что они сильные, креативные игроки, которые нам нужны, нам помогут и нас усилят. Я убежден, что мы создаем очень сильную команду, которой будем гордиться. Команда будет радовать своих болельщиков.
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