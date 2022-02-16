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Минай подписал воспитанника Шахтера
Игорь Дуць стал игроком закарпатского клуба
fcminaj.com
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На этой неделе он подписал контракт с закарпатским клубом.
Дуць – 27-летний центрбек, является воспитанником донецкого "Шахтера". Поиграл за "горняков" на молодежном уровне – за U-17 и U-19.
Далее последовал переход в "Мариуполь", а затем 4 сезона провел в составе львовского "Руха". Также ранее поиграл за границей – в "Окжетпесе" из Казахстана.
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Источник:ФК Минай
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