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Минай подписал воспитанника Шахтера

Премьер-лига
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Игорь Дуць стал игроком закарпатского клуба

Минай подписал воспитанника Шахтера

fcminaj.com

Новина українською

"Минай" представил очередного зимнего новичка команды – им стал защитник Игорь Дуць.

На этой неделе он подписал контракт с закарпатским клубом.

Дуць – 27-летний центрбек, является воспитанником донецкого "Шахтера". Поиграл за "горняков" на молодежном уровне – за U-17 и U-19.

Далее последовал переход в "Мариуполь", а затем 4 сезона провел в составе львовского "Руха". Также ранее поиграл за границей – в "Окжетпесе" из Казахстана.

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В статье: Игорь Дуць ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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