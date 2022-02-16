Минай подписал воспитанника Шахтера

" Минай " представил очередного зимнего новичка команды – им стал защитник Игорь Дуць.

На этой неделе он подписал контракт с закарпатским клубом.

Дуць – 27-летний центрбек, является воспитанником донецкого "Шахтера". Поиграл за "горняков" на молодежном уровне – за U-17 и U-19.

Далее последовал переход в "Мариуполь", а затем 4 сезона провел в составе львовского "Руха". Также ранее поиграл за границей – в "Окжетпесе" из Казахстана.