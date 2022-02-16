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Дикий: С некоторыми стадионами есть проблемы, но будем реагировать по ситуации
Переносить стартовый тур весенней части УПЛ не планируется
Фото: komandaonline
Исполнительный директор
"Мы мониторим текущую ситуацию. Сейчас клубы находятся на сборах и готовятся к возобновлению нашего чемпионата. Стартуем 25 февраля, как и запланировано, матчем между "Минаем" и "Зарей". По нашей информации, все идет по плану.
На этой неделе мы провели инспекцию стадионов, на которых должны начаться матчи. С некоторыми есть проблемы, но будем реагировать по ситуации. Матчи должны состояться в запланированное время", — сказал Дикий.
Напомним, что 19 тур Премьер-лиги должен пройти на следующих выходных – 25-28 февраля.
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