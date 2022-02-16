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Дикий: С некоторыми стадионами есть проблемы, но будем реагировать по ситуации

Премьер-лига
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Переносить стартовый тур весенней части УПЛ не планируется

Дикий: С некоторыми стадионами есть проблемы, но будем реагировать по ситуации

Фото: komandaonline

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что пока что Лига не планирует переносить стартовый тур весенней части нынешнего чемпионата.

"Мы мониторим текущую ситуацию. Сейчас клубы находятся на сборах и готовятся к возобновлению нашего чемпионата. Стартуем 25 февраля, как и запланировано, матчем между "Минаем" и "Зарей". По нашей информации, все идет по плану.

На этой неделе мы провели инспекцию стадионов, на которых должны начаться матчи. С некоторыми есть проблемы, но будем реагировать по ситуации. Матчи должны состояться в запланированное время", — сказал Дикий.

Напомним, что 19 тур Премьер-лиги должен пройти на следующих выходных – 25-28 февраля.

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий
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Источник:
ТК Футбол

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