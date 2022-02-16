  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Динамо в весенней части сезона все домашние матчи может провести на стадионе Лобановского
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Динамо в весенней части сезона все домашние матчи может провести на стадионе Лобановского

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Киевляне могут вернуться на стадион Динамо

СМИ: Динамо в весенней части сезона все домашние матчи может провести на стадионе Лобановского

ФК Заря

Новина українською

Киевское "Динамо" два стартовых весенних матча в УПЛ против "Ингульца" (26 февраля) и "Десны" (6 марта) проведет в Киеве на своем клубном стадионе им. В.Лобановского.

С такой просьбой к столичному клубу обратились их соперники, которые не смогли подготовить домашние стадионы к возобновлению чемпионата.

В то же время, как стало известно Meta-ratings, "Динамо" рассматривает возможность все оставшиеся свои домашние матчи во второй части УПЛ также провести на клубном стадионе имени Валерия Лобановского. В прошлом году своих соперников динамовцы принимали на НСК "Олимпийский".

Ранее стало известно, что на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского 2 марта состоится матч Юношеской Лиги УЕФА между киевлянами и португальским "Спортингом".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
xapyga (Запорожье)
16.02.2022 в 19:28
Большинство клубов УПЛ выходят из затяжного кризиса спровоцированной российской агрессией, а Сурок похоже дальше в жо.. идет.
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...