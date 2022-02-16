СМИ: Динамо в весенней части сезона все домашние матчи может провести на стадионе Лобановского

Киевское " Динамо " два стартовых весенних матча в УПЛ против "Ингульца" (26 февраля) и "Десны" (6 марта) проведет в Киеве на своем клубном стадионе им. В.Лобановского.

С такой просьбой к столичному клубу обратились их соперники, которые не смогли подготовить домашние стадионы к возобновлению чемпионата.

В то же время, как стало известно Meta-ratings, "Динамо" рассматривает возможность все оставшиеся свои домашние матчи во второй части УПЛ также провести на клубном стадионе имени Валерия Лобановского. В прошлом году своих соперников динамовцы принимали на НСК "Олимпийский".

Ранее стало известно, что на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского 2 марта состоится матч Юношеской Лиги УЕФА между киевлянами и португальским "Спортингом".