Заря завершила турецкий сбор победой над Бунедкором

В среду, 16 февраля, "Заря" на сборах в Турции провела два спарринга – утром луганчане обыграли сербский "Железничар" (4:1) , а вечером сыграла с узбекским "Бунедкор".

Узбекская команда активно начала игру и забила на 25-й минуте, а затем отметилась еще раз, но этот гол был отменен из-за офсайда.

Второй тайм веселее уже провела "Заря" – луганчане сравняла на 61-й минуте (забил Кабаев с передачи Овусу), а на последних секундах матча вырвала победу (победный гол забил Фаворов).

2:1. Сбор луганчан завершен на мажорной ноте, в ближайшие время команда возвращается в Запорожье.

"Заря" – "Бунедкор" 2:1

Голы: Кабаев (61), Фаворов (90) – (25)

"Заря": Дмитрий Мацапура, Сергей Булеца, Олег Данченко, Денис Фаворов, Максим Имереков, Жуниньо, Владислав Кабаев (Александр Гладкий, 83), Дмитрий Хомченовский (Максим Лунев, 76), Ловро Цвек, Егор Назарина, Оусу (Шахаб, 68).