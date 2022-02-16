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Заря завершила турецкий сбор победой над Бунедкором
Луганчане вскоре возвращаются в Украину
zarya-lugansk.com
В среду, 16 февраля, "Заря" на сборах в Турции провела два спарринга – утром луганчане
Узбекская команда активно начала игру и забила на 25-й минуте, а затем отметилась еще раз, но этот гол был отменен из-за офсайда.
Второй тайм веселее уже провела "Заря" – луганчане сравняла на 61-й минуте (забил Кабаев с передачи Овусу), а на последних секундах матча вырвала победу (победный гол забил Фаворов).
2:1. Сбор луганчан завершен на мажорной ноте, в ближайшие время команда возвращается в Запорожье.
"Заря" – "Бунедкор" 2:1
Голы: Кабаев (61), Фаворов (90) – (25)
"Заря": Дмитрий Мацапура, Сергей Булеца, Олег Данченко, Денис Фаворов, Максим Имереков, Жуниньо, Владислав Кабаев (Александр Гладкий, 83), Дмитрий Хомченовский (Максим Лунев, 76), Ловро Цвек, Егор Назарина, Оусу (Шахаб, 68).
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