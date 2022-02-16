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Динамо сделало запрос по хавбеку Сан-Паулу Игору Гомешу

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Киевляне продолжают работу на трансферном рынке

Динамо сделало запрос по хавбеку Сан-Паулу Игору Гомешу

vbetnews.com

Новина українською

Киевское "Динамо" проявляет интерес к хавбеку бразильского "Сан-Паулу" Игорю Гомешу.

Как сообщает Jovem Pan News, киевский клуб сделал официальный запрос относительно цены на 22-летнего атакующего полузащитника.

Отмечается, что подписать Игора Гомеша хочет главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу.

Кроме того, киевский клуб интересуется опорным хавбеком "Сан-Паулу" Родриго Нестором, однако в этом случае все ограничивается интересом и до официальных запросов дело не дошло.

"Сан-Паулу" сейчас испытывает финансовые проблемы – клубу нужно погасить долги в размере 25 млн евро, и поэтому клуб готов продавать игроков.

Игор Гомеш является воспитанником "Сан-Паулу". Всего за эту команду хавбек провел 141 матч во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 9 ассистов.

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В статье: Динамо (Киев) Сан-Паулу Игор Гомеш
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Источник:
Jovem Pan News

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.02.2022 в 21:19
Лол
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ascent (Луксор)
16.02.2022 в 20:47
Ну как сделало ЗАПРОС, так маленький запросик...
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