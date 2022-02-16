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Динамо сделало запрос по хавбеку Сан-Паулу Игору Гомешу
Киевляне продолжают работу на трансферном рынке
vbetnews.com
Киевское "
Как сообщает Jovem Pan News, киевский клуб сделал официальный запрос относительно цены на 22-летнего атакующего полузащитника.
Отмечается, что подписать Игора Гомеша хочет главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу.
Кроме того, киевский клуб интересуется опорным хавбеком "Сан-Паулу" Родриго Нестором, однако в этом случае все ограничивается интересом и до официальных запросов дело не дошло.
"Сан-Паулу" сейчас испытывает финансовые проблемы – клубу нужно погасить долги в размере 25 млн евро, и поэтому клуб готов продавать игроков.
Игор Гомеш является воспитанником "Сан-Паулу". Всего за эту команду хавбек провел 141 матч во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 9 ассистов.
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