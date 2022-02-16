Гендиректор Зари - о возможном вторжении России: Не задавайте мне политические вопросы. Я не верю в эти вещи

Генеральный директор " Зари " Станислав Оганов рассказал о внутренней обстановке в команде из-за возможного вторжения российской армии в Украину.

– Легионеры "Зари" очень спокойно относятся к этому, они готовы возвращаться в Украину и готовиться к чемпионату. Нет таких, которые сказали бы, что в Украину не полетят. Как никто и не просил досрочно разорвать контракт, чтобы покинуть Украину.

У нас все хорошо, все спокойно. Готовимся завтра вылетать в Украину. После возвращения в Украину клуб будет работать в штатном режиме.

– Верите, что Россия может напасть?

– Не задавайте мне политические вопросы, пожалуйста. Я не верю в эти вещи, о чем вы говорите.