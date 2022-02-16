Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гендиректор Зари - о возможном вторжении России: Не задавайте мне политические вопросы. Я не верю в эти вещи
Станислав Оганов говорит, что в Заре все спокойно
Генеральный директор "
– Легионеры "Зари" очень спокойно относятся к этому, они готовы возвращаться в Украину и готовиться к чемпионату. Нет таких, которые сказали бы, что в Украину не полетят. Как никто и не просил досрочно разорвать контракт, чтобы покинуть Украину.
У нас все хорошо, все спокойно. Готовимся завтра вылетать в Украину. После возвращения в Украину клуб будет работать в штатном режиме.
– Верите, что Россия может напасть?
– Не задавайте мне политические вопросы, пожалуйста. Я не верю в эти вещи, о чем вы говорите.
Популярное сейчас
- Море волнуется три..., или Другая река Романа Григорчука
- Динамо и Шахтер могут понизиться в рейтинге клубов. Это повлияет на их перспективы посева / корзин в следующей ЛЧ
- У Украины первая медаль, Норвегия вне конкуренции. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Кадири уехал в Венгрию, Минай подписывает новичков. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО