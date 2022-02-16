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Гендиректор Зари - о возможном вторжении России: Не задавайте мне политические вопросы. Я не верю в эти вещи

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Станислав Оганов говорит, что в Заре все спокойно

Гендиректор Зари - о возможном вторжении России: Не задавайте мне политические вопросы. Я не верю в эти вещи

Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов рассказал о внутренней обстановке в команде из-за возможного вторжения российской армии в Украину.

– Легионеры "Зари" очень спокойно относятся к этому, они готовы возвращаться в Украину и готовиться к чемпионату. Нет таких, которые сказали бы, что в Украину не полетят. Как никто и не просил досрочно разорвать контракт, чтобы покинуть Украину.

У нас все хорошо, все спокойно. Готовимся завтра вылетать в Украину. После возвращения в Украину клуб будет работать в штатном режиме.

– Верите, что Россия может напасть?

– Не задавайте мне политические вопросы, пожалуйста. Я не верю в эти вещи, о чем вы говорите.

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В статье: Заря (Луганск) Станислав Оганов
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (6)
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Запорізьке Торпедо (zp)
16.02.2022 в 23:14
рафаилов-2, жырный осетин с соответственным набором ценностей
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+1
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
16.02.2022 в 23:02
Когда люди говорят что ,,вне политики"как правило его взгляды в пророссийской парадигме почему-то...хм
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.02.2022 в 23:15
парадокс!
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+1
0
Savage0059 (Kyiv)
16.02.2022 в 22:53
Как это не задавать политические вопросы?! Эта тема и обсуждение фото разных профурсеток - самые комментируемые на футбольных сайтах)))
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0
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
16.02.2022 в 22:35
Они там смотрю специально таких подбирают, одни любители московии.
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+4
-2
ZSTV1223 (Черкаси)
16.02.2022 в 22:10
Сказав гендиректор футбольного клубу Зоря (Луганськ), який вже 8 років не грає в Луганську.
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+7
-1


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