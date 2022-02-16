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Езерский: УПЛ рано перешла на турнир с 16 командами
Есть такое мнение
Экс-защитник "Динамо" и "Шахтера" Владимир Езерский в комментарии "Команде №1" поделился мнением об уровне
– Что скажете об уровне чемпионата по сравнению с прошлыми годами?
– Ориентиром для наших команд есть выступление в еврокубках, а там мы не блещем, поэтому, на мой взгляд, в целом уровень нашего первенства понизился.
Мне кажется, мы рано перешли на турнир с 16 командами. При 12 клубах и делении на шестерки было больше серьезных поединков по накалу. К тому же клубы и УАФ сделали для арбитров все условия для качественной подготовки, но молодежь пока не справляется, уж слишком много остановок по ходу игры, вопросов к арбитражу.
Нет той интенсивности, которая есть в еврокубковых матчах. Во многом из-за этого наши клубы и страдают в Европе. Сейчас уже ничего не поделаешь, этот период нужно пережить. Думаю, еще пару сезонов на перезагрузку пойдет.
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