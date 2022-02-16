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Езерский: УПЛ рано перешла на турнир с 16 командами

Премьер-лига
(1 голосов)

Есть такое мнение

Езерский: УПЛ рано перешла на турнир с 16 командами

Новина українською

Экс-защитник "Динамо" и "Шахтера" Владимир Езерский в комментарии "Команде №1" поделился мнением об уровне УПЛ.

– Что скажете об уровне чемпионата по сравнению с прошлыми годами?

– Ориентиром для наших команд есть выступление в еврокубках, а там мы не блещем, поэтому, на мой взгляд, в целом уровень нашего первенства понизился.

Мне кажется, мы рано перешли на турнир с 16 командами. При 12 клубах и делении на шестерки было больше серьезных поединков по накалу. К тому же клубы и УАФ сделали для арбитров все условия для качественной подготовки, но молодежь пока не справляется, уж слишком много остановок по ходу игры, вопросов к арбитражу.

Нет той интенсивности, которая есть в еврокубковых матчах. Во многом из-за этого наши клубы и страдают в Европе. Сейчас уже ничего не поделаешь, этот период нужно пережить. Думаю, еще пару сезонов на перезагрузку пойдет.

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В статье: Владимир Езерский
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Источник:
Команда №1

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Комментарии (4)
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Zapp Brannigan (Київ)
16.02.2022 в 23:24
У 90-х у нас теж було 16 команд і ситуація в країні була гіршою... Це не заважало Динамо феєрити в ЛЧ!
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+1
0
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alex.belogubko (одесса)
16.02.2022 в 23:05
так такие физруки как ты -Ротань и другие не можете воспитать пацанов --дуете во всех турнирах --особенно Ротань проиграл 3 турнира и угробил ЧМ -Петракова --так что молчи --надо 20 команд а не 16-- где им играть U21 убрали зато баб подключили --смех
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+2
0
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Динамiт (Василькiв)
16.02.2022 в 23:05
Особо цікаві матчі були шахтьор-маріуполь . Аж 6 матчів в сезоні . Тупий Єзерський.
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+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
16.02.2022 в 23:04
Лучше я буду смотреть футбол без комментариев Езерского.
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+2
0


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