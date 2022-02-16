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СМИ: Эрнест подписал предварительный контракт с Александрией

Премьер-лига
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(1 голосов)

Поэтому Львов и отдал его в аренду

СМИ: Эрнест подписал предварительный контракт с Александрией

Фото: ФК Львов

Новина українською

Журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о том, почему ФК "Львов" отдал в аренду в клуб "Наджран" из Саудовской Аравии одного из лидеров команды Эрнеста Антви.

По информации источника, у ганца были некоторые проблемы с дисциплиной, которые, впрочем, во "Львове" терпели до поры до времени.

Однако последней каплей стало то, что в львовский клуб пришла информация о том, что футболист, контракт которого рассчитан до конца сезона, подписал предварительное соглашение с "Александрией".

Поэтому в "Львове" решили, что держать футболиста, который доставляет проблемы и к тому же скоро уходит в другой клуб, смысла никакого нет, и отправили его в аренду в" Наджран".

Интересно, что сам Эрнест отрицает подписании контракта с "Александрией". Впрочем, о том, перейдет ли он в команду Гуры, станет точно известно уже летом.

Напомним, что Эрнест перешел в "Львов" из "Руха" в октябре 2020 года. За это время сыграл за "горожан" 33 матча, в которых забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

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В статье: ФК Львов ФК Александрия Эрнест Антви
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
16.02.2022 в 23:10
верните Авагимяна в ЧО --шаровики
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