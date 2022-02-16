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СМИ: Эрнест подписал предварительный контракт с Александрией
Поэтому Львов и отдал его в аренду
Фото: ФК Львов
Журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о том, почему
По информации источника, у ганца были некоторые проблемы с дисциплиной, которые, впрочем, во "Львове" терпели до поры до времени.
Однако последней каплей стало то, что в львовский клуб пришла информация о том, что футболист, контракт которого рассчитан до конца сезона, подписал предварительное соглашение с "Александрией".
Поэтому в "Львове" решили, что держать футболиста, который доставляет проблемы и к тому же скоро уходит в другой клуб, смысла никакого нет, и отправили его в аренду в" Наджран".
Интересно, что сам Эрнест отрицает подписании контракта с "Александрией". Впрочем, о том, перейдет ли он в команду Гуры, станет точно известно уже летом.
Напомним, что Эрнест перешел в "Львов" из "Руха" в октябре 2020 года. За это время сыграл за "горожан" 33 матча, в которых забил 4 гола и отдал 6 ассистов.
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