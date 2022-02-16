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Все легионеры Ворсклы планируют вернуться в Украину

Премьер-лига
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У полтавчан все спокойно

Все легионеры Ворсклы планируют вернуться в Украину

vorskla.com.ua

Новина українською

Напряженная обстановка у границ Украины в последние недели стала одной из главных тем мировых СМИ. Многие европейские посольства эвакуируют своих сотрудников и рекомендуют своим гражданам побеспокоиться о своей безопасности.

В полтавской "Ворскле", которая проводит учебно-тренировочный сбор в Турции, более десяти легионеров. Иностранные футболисты работают в обычном режиме, и с каждым из них по этой теме проводится соответствующая работа.

"Ворскла" — единая семья, в которой к любому ее представителю — будь то украинец или обладатель паспорта другого государства относятся одинаково/ В клубе стараются делать все для того, чтобы у каждого из членов нашей семьи не было каких-либо проблем, в том числе и по части безопасности. Если бы существовала какая-либо реальная угроза, то поверьте, что в "Ворскле" оперативно были бы приняты необходимые меры. Пока никаких поводов для беспокойства нет", - — заявили в ФК "Ворскла".

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Источник:
http://meta-ratings.com.ua

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