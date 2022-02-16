Все легионеры Ворсклы планируют вернуться в Украину

Напряженная обстановка у границ Украины в последние недели стала одной из главных тем мировых СМИ. Многие европейские посольства эвакуируют своих сотрудников и рекомендуют своим гражданам побеспокоиться о своей безопасности.

В полтавской " Ворскле ", которая проводит учебно-тренировочный сбор в Турции, более десяти легионеров. Иностранные футболисты работают в обычном режиме, и с каждым из них по этой теме проводится соответствующая работа.