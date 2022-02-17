  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Три игрока Шахтера тренируются по индивидуальной программе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три игрока Шахтера тренируются по индивидуальной программе

Премьер-лига
(1 голосов)

Турецкие сборы "горняков" выходят на финишную прямую

Три игрока Шахтера тренируются по индивидуальной программе

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сборы донецкого "Шахтера" в Турции выходят на финишную прямую. Впереди у команды Роберто Де Дзерби спарринги с "Астаной" (18 февраля) и "Ригой" (19 февраля). А в среду, 16 февраля, "оранжево-черные" провели одну тренировку в Белеке.

Читайте такжеАхметов: Счастливые Донецк и Донбасс могут быть только в единой Украине

Утром футболисты прошли процедуру антропометрических замеров, а вечером состоялась полуторачасовая сессия на поле, направленная на тактику. Cначала была игровая часть со сменой команд на полполя с тремя мини-воротами и одними большими, затем отрабатывалась фаза завершения и удары по воротам, а в конце "Шахтер" провел двусторонку на все поле в формате 10 на 9.

Индивидуальная программа у Сергея Кривцова, Марлона и Алана Патрика.

Читайте такжеАхметов: Судаков и Мудрик в Шахтере не из-за украинского паспорта - они сильные и креативные игроки
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер Донецк

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...