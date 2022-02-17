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Три игрока Шахтера тренируются по индивидуальной программе
Турецкие сборы "горняков" выходят на финишную прямую
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сборы донецкого "Шахтера" в Турции выходят на финишную прямую. Впереди у команды Роберто Де Дзерби спарринги с "Астаной" (18 февраля) и "Ригой" (19 февраля). А в среду, 16 февраля, "оранжево-черные" провели одну тренировку в Белеке.
Утром футболисты прошли процедуру антропометрических замеров, а вечером состоялась полуторачасовая сессия на поле, направленная на тактику. Cначала была игровая часть со сменой команд на полполя с тремя мини-воротами и одними большими, затем отрабатывалась фаза завершения и удары по воротам, а в конце "Шахтер" провел двусторонку на все поле в формате 10 на 9.
Индивидуальная программа у Сергея Кривцова, Марлона и Алана Патрика.
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