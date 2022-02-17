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Динамо - Валмиера: смотреть онлайн, видеотрансляция
У киевлян много спаррингов
Фото: ФК Динамо
Контрольный матч, 17.02.2022
"Динамо" 16:00 "Валмиера"
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