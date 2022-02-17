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Жилмар: Люблю Украину, ведь она дала мне больше, чем Бразилия
Экс-тренер "Львова" рассказал о любви к нашей стране
Фото: ФК Львов
Бывший тренер "Львова" Жилмар Тадеу рассказал, почему Украина стала для него вторым домом.
"Недавно я вернулся из Антальи – проходил там обучение как один из этапов для получения PRO-диплома. В дальнейшем не рассматриваю другие варианты, кроме того, чтобы остаться в Украине. Во-первых, здесь моя семья. Во-вторых, я хочу получить тренерский диплом, ведь я приложил для этого очень много усилий и нахожусь на финальной стадии обучения.
Я живу в Украине много лет, мне больно, что я сейчас вижу. Украина уже потеряла многих граждан за последние годы, мы переживаем трудные моменты. Но я верю на все сто процентов, что для Украины все завершится благополучно.
Я люблю эту страну, ведь она дала мне больше, чем Бразилия. Там я родился, там живут мои родные, по которым я скучаю, но Украина – это мой дом. Я всегда буду благодарен Украине за все, что она сделала для меня. Слава Украине! Героям Слава!", - сказал Тадеу.
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