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Де Пена: Война в Украине? Если что-то подобное начнется, я уеду и не вернусь
Для легионера "Динамо" безопасность его и семьи прежде всего
Фото: ФК Динамо Киев
Уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос де Пена рассказал, что будет делать в случае возможного полномасштабного военного вторжения РФ на Украину.
"Ситуация отличается от тех, что я переживал ранее, для меня это первый подобный опыт. Очевидно, чувствуется дискомфорт, никто не хочет проходить через подобное. Стараюсь получать настолько много информации, насколько возможно, потому что я там живу со своей семьей. Я всегда ставлю ее на первое место – сейчас они в Уругвае, но имеют билеты на 22 февраля. В эти дни мы с родными и клубом решим, как лучше. Сейчас все спокойно, но все меняется каждый день.
Война? Если что-то подобное начнется, я уеду и не вернусь. Моя безопасность и семьи прежде всего. Есть контракт, но также есть и первоочередные вещи. Я в Украине, очень уважаю эту страну, хочу всего наилучшего для нее, но я уеду, если что-то случится. Я не буду сомневаться. В прошлом подобное произошло с Папу Гомесом из "Металлиста" (он играл за харьковский клуб в 2014-м – прим.) – он позвонил клубу из аэропорта и сказал, что уезжает. Это логическая человеческая реакция. Будь это моя страна, я бы действовал по-другому, но я за границей.
Я – уругваец и не хочу ввязываться в проблемы между Украиной и Россией, я не чувствую никакой ненависти. Сейчас я здесь, отдаюсь за "Динамо" и последую тому, что говорит клуб, но есть вещи, которые важнее контракта, как моя безопасность и моей семьи", – цитирует де Пену espn.com.uy со ссылкой на Radio Sport 890.
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