  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Де Пена: Война в Украине? Если что-то подобное начнется, я уеду и не вернусь
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Пена: Война в Украине? Если что-то подобное начнется, я уеду и не вернусь

Премьер-лига
(1 голосов)

Для легионера "Динамо" безопасность его и семьи прежде всего

Де Пена: Война в Украине? Если что-то подобное начнется, я уеду и не вернусь

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос де Пена рассказал, что будет делать в случае возможного полномасштабного военного вторжения РФ на Украину.

"Ситуация отличается от тех, что я переживал ранее, для меня это первый подобный опыт. Очевидно, чувствуется дискомфорт, никто не хочет проходить через подобное. Стараюсь получать настолько много информации, насколько возможно, потому что я там живу со своей семьей. Я всегда ставлю ее на первое место – сейчас они в Уругвае, но имеют билеты на 22 февраля. В эти дни мы с родными и клубом решим, как лучше. Сейчас все спокойно, но все меняется каждый день.

Война? Если что-то подобное начнется, я уеду и не вернусь. Моя безопасность и семьи прежде всего. Есть контракт, но также есть и первоочередные вещи. Я в Украине, очень уважаю эту страну, хочу всего наилучшего для нее, но я уеду, если что-то случится. Я не буду сомневаться. В прошлом подобное произошло с Папу Гомесом из "Металлиста" (он играл за харьковский клуб в 2014-м – прим.) – он позвонил клубу из аэропорта и сказал, что уезжает. Это логическая человеческая реакция. Будь это моя страна, я бы действовал по-другому, но я за границей.

Читайте такжеГендиректор Зари - о возможном вторжении России: Не задавайте мне политические вопросы. Я не верю в эти вещи

Я – уругваец и не хочу ввязываться в проблемы между Украиной и Россией, я не чувствую никакой ненависти. Сейчас я здесь, отдаюсь за "Динамо" и последую тому, что говорит клуб, но есть вещи, которые важнее контракта, как моя безопасность и моей семьи", – цитирует де Пену espn.com.uy со ссылкой на Radio Sport 890.

Читайте такжеЦыганык: В некоторых клубах легионеры сомневаются, стоит ли возвращаться в Украину со сборов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Карлос де Пена
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
espn.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (14)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FCZK-1922 (Кировоград)
17.02.2022 в 11:45
Вот вы ниже спорите, а кто знает что у этого плешивого *баната в голове, тут даже зомбированным не нужно быть, в Грузию он вошёл, Крым отжал, где гарантии что ему моча в голову не стрельнит и он не развяжет с нами войну. Конечно л.ди сейчас переживают, кто то больше кто то меньше, но напряжённость в обществе однозначно есть. Особенно порадовал пассажир который рассуждает в перерывах между выгрибанием навоза у свиней в польском свинарнике.
Ответить
0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
17.02.2022 в 10:56
Якби без війни зібрався і поїхав,то була б не сильна втрата.
Ответить
+4
-1
Гданьск (Gdańsk)
17.02.2022 в 11:29
Какая война ? Даунито, тебя на€бали зомбированого, Путин не напал, выходи с подвала))
Ответить
0
-2
FC Energy (Новая Каховка)
17.02.2022 в 11:36
Заробитчанин, не тебе указывать людям, живущим перманентно в страхе, что делать и как быть.
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.02.2022 в 11:43
Це заробітчанин, але ольгинський
0
0
avatar
Zаpp Brannigan (Київ)
17.02.2022 в 10:54
Головне не голосуйте знову за зелену цвіль! І все буде добре!
Ответить
+3
-2
football_soccer (Украина)
17.02.2022 в 11:21
клоун при власти 3 года, остальные 28 лет были другие , и что, у нас разве когда-то "все було добре" ?
Ответить
+3
0
KadimXa (Харьков)
17.02.2022 в 11:27
Зап и в мультике очень тупой и по жизни
Ответить
+2
0
KadimXa (Харьков)
17.02.2022 в 11:30
Ну да это Зеленский профукал ядерное оружие,развалил армию и экономику, потерял Крым и Донбасс.
Ответить
+2
-1
FC Energy (Новая Каховка)
17.02.2022 в 11:34
Не ожидал здесь увидеть адекватное мнение
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.02.2022 в 11:45
Ну так раніше 150 тисяч козломордих не нависало з погрозами на кордонах. І Золоте-4 та Станицю Л. ніхто не віддавав фактично як у останні 2 роки. І ніхто не збирвася домовлятися по середині. Дніпра.
0
0
avatar
Zаpp Brannigan (Київ)
17.02.2022 в 10:50
Тобі пощастило, що ти граєш в клубі презединт якого на правильних людей працює. У випадку вторгнення будете вічними чемпіонами
Ответить
+2
-4
Гданьск (Gdańsk)
17.02.2022 в 11:28
Даунито хромосом, ты веришь что может быть вторжение??
Ответить
+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.02.2022 в 11:46
А воно вже відбулося у 2014, теж мабуть ніхто не вірив?
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...