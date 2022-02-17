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Вербич мог уехать в Европу. Агент игрока объяснил, почему трансфер не состоялся

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Словенец мог покинуть "Динамо" этой зимой

Вербич мог уехать в Европу. Агент игрока объяснил, почему трансфер не состоялся

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич мог сменить клуб в зимнее трансферное окно. Об этом изданию Sportкlub рассказал агент футболиста Амир Ружнич.

"У Беньямина было очень конкретное предложение из "Копенгагена", где были готовы выплатить компенсацию. Но поскольку у Вербича и его девушки недавно родился ребенок, он решил пока остаться в Киеве", - сказал Ружнич.

Отметим, контракт Вербича с "Динамо" истекает в декабре 2022 года. В нынешнем сезоне словенец сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и выполнил 2 результативные передачи.

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В статье: Копенгаген Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (2)
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shat (киев)
17.02.2022 в 12:37
где моё сообщение ? выродки продажные
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-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.02.2022 в 12:25
А як починав у 2018...
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0
0


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