Вербич мог уехать в Европу. Агент игрока объяснил, почему трансфер не состоялся

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич мог сменить клуб в зимнее трансферное окно. Об этом изданию Sportкlub рассказал агент футболиста Амир Ружнич.

"У Беньямина было очень конкретное предложение из "Копенгагена", где были готовы выплатить компенсацию. Но поскольку у Вербича и его девушки недавно родился ребенок, он решил пока остаться в Киеве", - сказал Ружнич.

Отметим, контракт Вербича с "Динамо" истекает в декабре 2022 года. В нынешнем сезоне словенец сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и выполнил 2 результативные передачи.