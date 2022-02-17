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Вербич мог уехать в Европу. Агент игрока объяснил, почему трансфер не состоялся
Словенец мог покинуть "Динамо" этой зимой
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич мог сменить клуб в зимнее трансферное окно. Об этом изданию Sportкlub рассказал агент футболиста Амир Ружнич.
"У Беньямина было очень конкретное предложение из "Копенгагена", где были готовы выплатить компенсацию. Но поскольку у Вербича и его девушки недавно родился ребенок, он решил пока остаться в Киеве", - сказал Ружнич.
Отметим, контракт Вербича с "Динамо" истекает в декабре 2022 года. В нынешнем сезоне словенец сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и выполнил 2 результативные передачи.
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