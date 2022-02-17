Игрокам Днепра-1 запретили комментировать ситуацию вокруг Украины

Полузащитник "Днепра-1" Франсиско Ди Франко не рассказал аргентинскому изданию о своем положении в Украине в связи с возможным полномасштабным вторжением российских войск.

"Клуб не позволяет мне давать интервью на эту тему", – сказал Ди Франко, перед этим извинившись.

Добавим, что аргентинец выступает за "Днепр-1" с января 2020 года. Ранее игрок также играл во львовских "Карпатах" (2017-2020 годы).