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Игрокам Днепра-1 запретили комментировать ситуацию вокруг Украины

Премьер-лига
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Журналисты хотели узнать мнения футболиста "спортклубовцев"

Игрокам Днепра-1 запретили комментировать ситуацию вокруг Украины

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Франсиско Ди Франко не рассказал аргентинскому изданию о своем положении в Украине в связи с возможным полномасштабным вторжением российских войск.

"Клуб не позволяет мне давать интервью на эту тему", – сказал Ди Франко, перед этим извинившись.

Добавим, что аргентинец выступает за "Днепр-1" с января 2020 года. Ранее игрок также играл во львовских "Карпатах" (2017-2020 годы).

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В статье: СК Днепр-1 Франциско Ди Франко
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Источник:
lanacion.com.ar

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