Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрокам Днепра-1 запретили комментировать ситуацию вокруг Украины
Журналисты хотели узнать мнения футболиста "спортклубовцев"
Фото: СК Днепр-1
Полузащитник "Днепра-1" Франсиско Ди Франко не рассказал аргентинскому изданию о своем положении в Украине в связи с возможным полномасштабным вторжением российских войск.
"Клуб не позволяет мне давать интервью на эту тему", – сказал Ди Франко, перед этим извинившись.
Добавим, что аргентинец выступает за "Днепр-1" с января 2020 года. Ранее игрок также играл во львовских "Карпатах" (2017-2020 годы).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:lanacion.com.ar
Популярное сейчас
- За Металлист сыграл 14-летний парень. Он забил гол и дважды ассистировал партнерам - ВИДЕО
- Усиление Альянса, Динамо интересуется бразильцем. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- ВИДЕО, как Бавария ушла от поражения на 90-й минуте после 20-го ассиста в сезоне от Мюллера
- Ворскла и Десна идут без побед, Заря и Верес больше всех пропускают. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...